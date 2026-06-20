Fifa troca bandeira do Panamá pela do Paraguai em publicação sobre arbitragem da Copa Entidade divulgou escala de árbitros para partida contra a Croácia com bandeira incorreta

A Fifa protagonizou um deslize nas redes sociais neste sábado ao divulgar a escala de arbitragem para o duelo entre Panamá e Croácia, válido pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. No ´post, a entidade utilizou a bandeira do Paraguai para representar a seleção panamenha.

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A inconsistência foi percebida por torcedores pouco depois da publicação e gerou comentários. Vale destacar que os dois países utilizem as cores vermelho, branco e azul em suas bandeiras, mas são bem diferentes. Confira post:

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(Reprodução/redes sociais)

O confronto entre Panamá e Croácia está marcado para a próxima terça-feira e pode ser decisivo para as pretensões das duas seleções na fase de grupos do Mundial. Enquanto os panamenhos tentam somar pontos importantes na briga por uma vaga nas oitavas de final, os croatas buscam se aproximar da classificação.

A partida terá arbitragem do alemão Felix Zwayer, que será auxiliado pelos compatriotas Robert Kempter e Christian Dietz. O quarto árbitro escalado para o confronto é o japonês Yusuke Araki, enquanto o comando do VAR ficará sob responsabilidade do também alemão Bastian Dankert.

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