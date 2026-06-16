Ausência de Rayan e Endrick vai na contramão de 'fórmula de sucesso' da Copa do Mundo Jovens brasileiros não foram utilizados na estreia da Seleção contra o Marrocos

Ao que tudo indica, a pouca idade e a filosofia de não depositar a responsabilidade ofensiva da Seleção Brasileira em um jogador ainda em processo de formação são os principais fatores que afastam Endrick das prioridades de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Entretanto, um fator no empate pouco inspirado diante de Marrocos na estreia pelo Grupo C pode ser interpretado como um contraponto à cautela adotada pelo treinador italiano. Afinal, a pouca idade não parece ter sido um obstáculo para a equipe adversária.

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Durante a partida, o volante marroquino Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos (um ano mais jovem que Endrick e atleta do Lille, clube da mesma liga em que atuou o brasileiro na última temporada) encarou o meio-campo da Seleção como se estivesse jogando no quintal de casa. Com personalidade e maturidade, o jovem dominou o campo do MetLife Stadium, percorrendo 11.3 km, distância semelhante à de Raphinha (11.5 km), jogador da Seleção Brasileira que mais correu na partida.

Comandando o ritmo da equipe marroquina, Bouaddi registrou 60 passes certos em 66 tentativas, recuperou seis bolas, fez quatro desarmes e ganhou 60% dos duelos. Confira mais números abaixo:

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🔴Ayyoub Bouaddi em Brasil 1 x 1 Marrocos

60/66 passes certos

1/1 passe longo certo

11.3 kms percorridos

3/5 dribles certos

2 faltas sofridas

4 desarmes

6 recuperações de bola

9/15 duelos ganhos

Fonte: Sofascore

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Neste momento, o banco da Seleção Brasileira tem duas joias que ainda não foram utilizadas no Mundial: Endrick (19) e Rayan (19). Ambos, inclusive, marcaram nos últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo, contra Panamá e Egito, respectivamente.

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Endrick, Rayan e Igor Thiago em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Vale ressaltar que, em 2026, nos últimos compromissos antes do pontapé inicial do Mundial, a Seleção Brasileira disputou amistosos contra França, Croácia, Panamá e Egito. Nessas oportunidades, Endrick e Rayan deixaram suas marcas, enquanto outros atacantes que hoje aparecem à frente na hierarquia de Ancelotti passaram em branco, casos de Matheus Cunha e Raphinha.

Mas o caso de Ayyoub Bouaddi não é o único a ser observado nestes primeiros dias de Copa do Mundo. Outros jovens agarraram as oportunidades que receberam na estreia de suas seleções e tiveram atuações de destaque.

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O fenômeno escocês Ben Gannon-Doak

Haiti e Escócia se enfrentavam em um jogo que parecia encaminhado para encerrar em um empate sem gols. Até que o grito da torcida escocesa se manifestou no campo: "Lança a bola para o baixinho!"

Ben Gannon-Doak, atacante do Bournemouth de 20 anos de idade (companheiro de Rayan), fez o que se esperava dele. As bolas começaram a chegar aos pés do ponta e ele correspondia partindo para o ataque. Aos 17 minutos, ele avançou até a linha de fundo para cruzar para Scott McTominay, cujo chute bateu na trave. Doze minutos depois, deu início à jogada que resultaria no único gol da Escócia no jogo.

Ben Gannon-Doak celebra vitória da Escócia por 1 a 0 sobre o Haiti no Grupo C (Foto: Justin Setterfield/Getty Images via AFP)

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O driblador incansável Yan Diomandé

Na vitória por 1 a 0 sobre o Equador, o atacante do RB Leipzig confirmou teve uma das melhores atuações individuais desta Copa do Mundo até o momento. Atuando pela direita,Diomandé foi um dos destaques da partida, criando quatro oportunidades de gol na partida.

A capacidade de drible é uma das principais características do marfinense. Segundo o Sofascore, Diomandé completou 118 dribles no Campeonato Alemão, número inferior apenas aos 133 de Lamine Yamal, do Barcelona, entre os jogadores das cinco principais ligas da Europa.

Yan Diomandé em ação em Costa do Marfim 1 x 0 Equador (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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