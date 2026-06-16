logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ausência de Rayan e Endrick vai na contramão de 'fórmula de sucesso' da Copa do Mundo

Jovens brasileiros não foram utilizados na estreia da Seleção contra o Marrocos

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 14:38
Favorite o Lance! no Google
Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
Rayan e Endrick comemoram gol em Brasl x Panamá (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Ao que tudo indica, a pouca idade e a filosofia de não depositar a responsabilidade ofensiva da Seleção Brasileira em um jogador ainda em processo de formação são os principais fatores que afastam Endrick das prioridades de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Entretanto, um fator no empate pouco inspirado diante de Marrocos na estreia pelo Grupo C pode ser interpretado como um contraponto à cautela adotada pelo treinador italiano. Afinal, a pouca idade não parece ter sido um obstáculo para a equipe adversária.

continua após a publicidade
  • Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Zico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: ‘Sempre atento’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • olise bayern

    Olise na Copa: o craque francês que poderia defender outras quatro seleções

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Neymar mantém expectativa de estreia na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Balanço do Dia: Neymar evolui; Espanha, Bélgica e Uruguai tropeçam na Copa

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • 📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias da Copa do Mundo

    Durante a partida, o volante marroquino Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos (um ano mais jovem que Endrick e atleta do Lille, clube da mesma liga em que atuou o brasileiro na última temporada) encarou o meio-campo da Seleção como se estivesse jogando no quintal de casa. Com personalidade e maturidade, o jovem dominou o campo do MetLife Stadium, percorrendo 11.3 km, distância semelhante à de Raphinha (11.5 km), jogador da Seleção Brasileira que mais correu na partida.

    Comandando o ritmo da equipe marroquina, Bouaddi registrou 60 passes certos em 66 tentativas, recuperou seis bolas, fez quatro desarmes e ganhou 60% dos duelos. Confira mais números abaixo:

    continua após a publicidade

    🔴Ayyoub Bouaddi em Brasil 1 x 1 Marrocos

    60/66 passes certos
    1/1 passe longo certo
    11.3 kms percorridos
    3/5 dribles certos
    2 faltas sofridas
    4 desarmes
    6 recuperações de bola
    9/15 duelos ganhos
    Fonte: Sofascore

    ➡️ Por que Endrick ainda não joga na Seleção? Lance! explica o cenário

    Neste momento, o banco da Seleção Brasileira tem duas joias que ainda não foram utilizadas no Mundial: Endrick (19) e Rayan (19). Ambos, inclusive, marcaram nos últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo, contra Panamá e Egito, respectivamente.

    continua após a publicidade
    Endrick, Rayan e Igor Thiago em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Endrick, Rayan e Igor Thiago em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

    Vale ressaltar que, em 2026, nos últimos compromissos antes do pontapé inicial do Mundial, a Seleção Brasileira disputou amistosos contra França, Croácia, Panamá e Egito. Nessas oportunidades, Endrick e Rayan deixaram suas marcas, enquanto outros atacantes que hoje aparecem à frente na hierarquia de Ancelotti passaram em branco, casos de Matheus Cunha e Raphinha.

    Mas o caso de Ayyoub Bouaddi não é o único a ser observado nestes primeiros dias de Copa do Mundo. Outros jovens agarraram as oportunidades que receberam na estreia de suas seleções e tiveram atuações de destaque.

    ➡️ Endrick ganha quase 600 mil seguidores em 24h e aumenta pressão por vaga na Seleção

    O fenômeno escocês Ben Gannon-Doak

    Haiti e Escócia se enfrentavam em um jogo que parecia encaminhado para encerrar em um empate sem gols. Até que o grito da torcida escocesa se manifestou no campo: "Lança a bola para o baixinho!"

    Ben Gannon-Doak, atacante do Bournemouth de 20 anos de idade (companheiro de Rayan), fez o que se esperava dele. As bolas começaram a chegar aos pés do ponta e ele correspondia partindo para o ataque. Aos 17 minutos, ele avançou até a linha de fundo para cruzar para Scott McTominay, cujo chute bateu na trave. Doze minutos depois, deu início à jogada que resultaria no único gol da Escócia no jogo.

    Ben Gannon-Doak celebra vitória da Escócia por 1 a 0 sobre o Haiti no Grupo C (Foto: Justin Setterfield/Getty Images via AFP)

    ➡️ Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'

    O driblador incansável Yan Diomandé

    Na vitória por 1 a 0 sobre o Equador, o atacante do RB Leipzig confirmou teve uma das melhores atuações individuais desta Copa do Mundo até o momento. Atuando pela direita,Diomandé foi um dos destaques da partida, criando quatro oportunidades de gol na partida.

    A capacidade de drible é uma das principais características do marfinense. Segundo o Sofascore, Diomandé completou 118 dribles no Campeonato Alemão, número inferior apenas aos 133 de Lamine Yamal, do Barcelona, entre os jogadores das cinco principais ligas da Europa.

    Yan Diomandé em ação em Costa do Marfim 1 x 0 Equador (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

    Jogadores com mais dribles completos nas 5 maiores ligas do mundo

      1.
    1. Lamine Yamal – 133 dribles – (Barcelona, Espanha)
      2. 2.
    2. Yan Diomande – 118 dribles – (RB Leipzig, Alemanha)
      3. 3.
    3. Vinícius Júnior – 87 dribles – (Real Madrid, Espanha)
      4. 4.
    4. Jérémy Doku – 83 dribles – (Manchester City, Inglaterra)
      5. 5.
    5. Kenan Yıldız – 78 dribles – (Juventus, Itália)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Copa do MundoCabeças de chave decepcionam e acumulam tropeços na primeira rodada da CopaHá 8 minutos
    Memphis Depay vem sendo criticado na Holanda (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoJornalista holandês pede estrela da Copa no banco e detona Memphis: 'Não deveria jogar'Há 9 minutos
    Filho de Zidane e filho de Simeone se enfrentam em Argentina x Argélia. (Reprodução/redes sociais)
    Copa do MundoArgentina x Argélia coloca filhos de Simeone e Zidane frente a frenteHá 23 minutos
    Sadio Mané comemora gol marcado na semifinal da Copa Africana de Nações Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
    Copa do MundoSenegal já jogou quantas Copas do Mundo?Há 58 minutos
    Neymar trabalhou no campo nesta terça-feira
    Seleção BrasileiraNeymar treina em campo e volta à Seleção fica mais próximaHá 1 hora
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Fora de CampoZico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: 'Sempre atento'Há 2 horas

    Mais LANCE!

    olise bayern
    Olise na Copa: o craque francês que poderia defender outras quatro seleções
    Neymar mantém expectativa de estreia na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Balanço do Dia: Neymar evolui; Espanha, Bélgica e Uruguai tropeçam na Copa
    Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações
    Conheça Sadio Mané, a referência e símbolo de Senegal na Copa do Mundo
    Alemanha e ÁUstira em 1982
    Jogo da Vergonha: como a Argélia fez a Fifa mudar regra na Copa do Mundo
    Seleção senegalesa na Copa do Mundo de 2002 (Foto: AFP)
    Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo
    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Próximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entenda
    Tim Payne (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
    Jogador da Copa do Mundo que viralizou nas redes vai disputar a Sul-Americana
    Harry Maguire
    Zagueiro da Inglaterra revela frustração ao ficar fora da Copa: 'Constrangedor'
    Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)
    Às vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeo
    Trevoh Chalobah - Chelsea
    Convocado: Chalobah herda vaga de Livramento na Inglaterra
    Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'
    Haaland Noruega (Foto: Reprodução Instagram Haaland)
    Astro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do Iraque
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Haiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do Mundo
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo