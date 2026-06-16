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Olise na Copa: o craque francês que poderia defender outras quatro seleções

Astro da França se aproxima da estreia em Copas diante de Senegal

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 12:37
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Michael Olise no Bayern (Foto: Divulgação/Bayern de Munique

A França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h, contra Senegal, no MetLife Stadium. Em campo, todos os olhares se voltam para Michael Olise, o brilhante ponta-direita de 24 anos que debuta em Mundiais. No entanto, o destino do jogador poderia ser completamente diferente: por conta de sua árvore genealógica multicultural, ele teve a oportunidade de escolher entre cinco países antes de vestir a camisa da França.

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    Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Nascido em Londres, o atleta era elegível para defender a Inglaterra, seu país natal, onde poderia reeditar a sintonia fina que tem com Harry Kane no futebol alemão. A vaga na França veio por parte da mãe, que possui dupla nacionalidade (francesa e argelina) — o que também abria portas para a Argélia. Pelo lado paterno, o atacante tinha direito à cidadania da Nigéria e, devido à ascendência da família materna, o Haiti era mais uma opção.

    Apesar do leque de opções, Olise optou pela França ainda nas categorias de base e ratificou a decisão na carreira profissional.

    Temporada de gala e interesse do Real Madrid

    O atacante chega ao Mundial respaldado por um ano espetacular. Na última temporada (2025/26), o craque disputou 52 partidas pelo Bayern de Munique, anotou 22 gols e distribuiu 27 assistências. A participação direta em 49 tentos foi crucial para a conquista da Bundesliga e para levar o clube alemão até a semifinal da UEFA Champions League. Esse desempenho avassalador e a plasticidade de seus dribles despertaram o interesse do Real Madrid, que monitora o atleta.

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    Polêmica com o futebol brasileiro

    Mesmo longe dos gramados sul-americanos, o nome de Michael Olise viralizou no Brasil recentemente devido a uma interação nas redes sociais.

    O ponta participou de um desafio onde precisava apontar o melhor jogador de potências mundiais como Alemanha, Inglaterra, Espanha, Argentina e Portugal. O atacante elegeu os seus favoritos em todas as equipes, menos na do Brasil. Ao demonstrar aparente desconhecimento sobre as estrelas do elenco canarinho, o atleta gerou debate e revoltou os torcedores brasileiros na internet.

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