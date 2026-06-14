Atacante da Escócia conta como seleção viu empate entre Brasil e Marrocos Seleção escocesa assumiu a liderança do Grupo C

O único gol na vitória da Escócia sobre o Haiti por 1 a 0 foi marcado por John McGinn ainda no primeiro tempo. Com a vitória na estreia, a Escócia saltou para a liderança do grupo, com três pontos. Brasil e Marrocos aparecem na sequência, com um ponto cada, após o empate por 1 a 1 no outro jogo do Grupo C.

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Após a vitória, McGinn analisou os outros adversários do grupo e engrandeceu a vitória sobre o Haiti,, sonhando com um feito inédito.

— Brasil e Marrocos estão entre as 10 melhores seleções do mundo. Alguns jogadores vieram assistindo à partida no ônibus, mas eu escolhi não assistir. Nós conhecemos as qualidades deles, mas podemos criar dificuldades para eles, assim como o Haiti criou para nós. Talvez seja melhor para nós jogarmos no contra-ataque, tornando o jogo difícil para eles. Sabíamos que conquistar os três pontos hoje nos deixaria próximos de um feito inédito — destacou.

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Para o escocês Alex Ferguson, técnico mais vitorioso da história do futebol, as expectativas para a longevidade da Escócia na Copa do Mundo são altas. O ex-jogador destacou como a fama de "azarão" pode ajudar contra grandes adversários.

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— Na minha opinião, Brasil e Marrocos estão entre as oito melhores (seleções) do mundo. Serão jogos difíceis, mas sinto que podemos crescer nesse tipo de jogo, quando chegamos como azarões. Estamos ansiosos. Espero que possamos manter o desempenho defensivo que tivemos hoje, pois vamos enfrentar adversários de altíssima qualidade, mas também temos jogadores desse nível: McGinn, McTominay e outros. Acho que podemos conseguir bons resultados.

Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, na primeira rodada do Grupo C (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Vitória da Escócia obriga Seleção a ter 'campanha perfeita' para evitar pedreira no mata-mata

➡️ O que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro após empate com Marrocos?

Com a vitória da Escócia, o Brasil aparece empatado em pontos com o Marrocos na segunda colocação do grupo. Com isso, a Seleção Brasileira precisa de uma campanha perfeita no restante da fase de grupos para não depender de outros resultados e evitar terminar na segunda posição, o que levaria a um confronto com o líder do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia.

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