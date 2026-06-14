Mãe de Wilton Pereira Sampaio vai à missa para agradecer após estreia do filho na Copa do Mundo Árbitro goiano comandou o jogo de abertura do Mundial 2026

A estreia do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por emoção dentro e fora de campo. Após acompanhar a atuação do filho na partida de abertura do torneio, a professora aposentada Maria Rita Pereira Bruno, de 60 anos, foi à missa para agradecer pela conquista alcançada pelo goiano.

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Moradora de Teresina de Goiás, cidade natal de Wilton, Maria Rita revelou ao G1 que ainda se emociona ao ver o filho atuando em uma das maiores competições esportivas do planeta. Apesar de esta ser a terceira participação do árbitro em Copas do Mundo, a sensação de orgulho permanece a mesma.

- Fiquei muito emocionada. A família toda ficou muito emocionada quando viu ele entrando no estádio para apitar um jogo tão esperado e sonhado. Ele fez um lindo trabalho, com muita sabedoria e responsabilidade. Lutou muito para chegar onde está hoje.

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A partida inaugural do Mundial aconteceu na quinta-feira (11), na Cidade do México, entre México e África do Sul. O confronto terminou com vitória da equipe anfitriã e foi marcado por momentos de tensão. Durante o jogo, Wilton Pereira Sampaio aplicou três cartões vermelhos e expulsou jogadores das duas equipes.

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Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Segundo Maria Rita, toda a família se reuniu para acompanhar a estreia do árbitro brasileiro. Ela afirmou que ninguém quis perder o momento especial e classificou a experiência como inesquecível.

Natural do norte de Goiás, Wilton iniciou sua trajetória na arbitragem ligada à Federação Goiana de Futebol (FGF) entre 2010 e 2011.

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Hoje, aos 44 anos, Wilton Pereira Sampaio é considerado um dos principais representantes da arbitragem brasileira e segue escrevendo seu nome na história do futebol nacional em sua terceira participação em Copas do Mundo.