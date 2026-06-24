Atacante da Alemanha promete imitar Ronaldo Fenômeno se seleção for penta da Copa Camisa 9 da seleção alemã é fã do atacante brasileiro e ganhou camisa autografada da Seleção Brasileira

A relação de Jamie Leweling com Ronaldo Fenômeno não é uma novidade. O camisa 9 da Alemanha chamou a atenção antes mesmo da estreia da Copa do Mundo ao colocar sua foto de perfil nas redes sociais imitando o famoso "corte cascão", usado na final do Mundial de 2002, quando a Seleção foi campeã justamente em cima dos alemães. Agora, o alemão prometeu que, se seu país conquistar o penta, irá imitar o jogador brasileiro com o mesmo cabelo exótico.

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A promessa foi feita durante entrevista coletiva na tarde de terça-feira, dois dias antes do confronto da Alemanha com o Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Leweling afirmou que ainda é preciso ter cautela ao falar do desempenho do papis no torneio diante do longo caminho até a final, mas que a equipe sonha alto em voltar a uma decisão de Mundial.

- Bom, primeiro que até a final ainda faltam alguns jogos, né? Mas, se a gente puder sonhar tão longe assim, então sim… se a gente ganhar a final, eu faço esse corte com certeza. É uma promessa para a Alemanha - disse o atacante, que revelou bastidores após a montagem com a sua foto usando o "corte cascão" viralizar nas redes sociais.

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- Acho que todo mundo ficou sabendo, eu mudei a minha foto de perfil antes da Copa do Mundo com aquele corte de cabelo do Ronaldo. E, na verdade, era só uma brincadeira, foi pensado como uma piada. Mas acabou chamando tanto a atenção que até o próprio Ronaldo, o verdadeiro, me deu uma camisa de presente. Fiquei feliz demais - disse Leweling.

Quem é Jamie Leweling

Jamie Leweling tem 25 anos e atua pelo Stuttgart, da primeira divisão, desde a temporada 2023/24. Nesta Copa do Mundo, não entrou em campo na primeira partida diante de Curaçao e jogou durante 30 minutos no segundo tempo contra a Costa do Marfim.

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Antes de atuar na Bundesliga, teve passagens pelo Greuther Furth, que está na segunda divisão do país atualmente, onde jogou entre 2019/20 e 2021/22, até que chamou a atenção do Union Berlin. No time da capital, esteve no elenco que fez história ao conquistar vaga na Champions League em 2022/23, mas teve pouca participação direta, já que disputou 25 jogos e marcou apenas um gol. Mesmo assim, foi contratado pelo Stuttgart.

A última temporada, 2025/26, foi a de maior número de jogos de Leweling, com 50 aparições, e a mais artilheira do ponta. Foram 11 gols e mais 12 assistências, um dos jogadores com mais participações em gols pelo Stuttgart. O time terminou na quarta colocação na Bundesliga, cravando vaga para a Champions da próxima temporada. Nesse ano, o clube jogou a Liga Europa e caiu nas oitavas de final, para o Porto.

Na seleção da Alemanha, Leweling foi convocado pela primeira vez em 2024, para disputar a Liga das Nações da Uefa. Foi na estreia, na vitória por 1 a 0 contra a Holanda, que o ponta marcou seu primeiro e único gol com seu país. Depois, ainda atuou contra a Itália, na mesma competição, e retornou para a convocação em 2025, para jogos contra Irlanda do Norte e Luxemburgo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

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Leweling em atuação em jogo contra a Costa do Marfim na Copa. (Foto: Cole Burston / AFP)

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