Alemanha terá que desfazer dupla titular invicta e ganha problema para a Copa Técnico Juçian Nagelsmann terá que muda sua defesa para a competição e decisão está cercada de polêmicas

O técnico Julian Nagelsmann terá que lidar com um problema grave na defesa para a sequência nesta Copa do Mundo. A lesão de Schlotterbeck no jogo contra a Costa do Marfim pode tirar o defensor de toda a competição e obriga o treinador a desfazer uma dupla que está invicta sob o seu comando já no próximo confronto, diante do Equador.

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Ao lado de Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck não perdeu nenhuma partida pela seleção da Alemanha, o que tornava a dupla um dos pontos fortes de Julian Nagelsmann. No total, os zagueiros disputaram 15 partidas juntos, com 13 vitórias, dois empates e nenhuma derrota, um aproveitamento de 91%.

Além dos dois jogos desta Copa do Mundo, a dupla titular disputou partidas Nations League, Eliminatórias e mais seis amistosos com a seleção. Nessas partidas, a zaga alemã manteve uma média abaixo de um gol sofrido por jogo, além de menos de nove finalizações sofridas a cada partida.

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Assim como aconteceu diante da Costa do Marfim, a escolha de Nagelsmann para substituir Schlotterbeck foi o experiente zagueiro Antonio Rudiger, do Real Madrid. Titular na última Copa com a Alemanha, o zagueiro perdeu espaço após uma temporada irregular no futebol espanhol e uma sequência de lesões. Agora, o jogador de 33 anos terá que voltar ao protagonismo do time titular na sequência do Mundial.

Schlotterbeck sentiu dores no joelho e pode perder a Copa do Mundo. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Polêmicas na convocação e titularidade

O movimento de mudança na zaga titular da Alemanha não é uma novidade e já movimenta debates entre a imprensa alemã e torcedores há algum tempo. Rudiger já tem experiência ao lado de Tah, quando foram titulares na Eurocopa de 2024, mas a falta de sequência pelo Real Madrid e, consequentemente, ausência de convocações, abriu debate para uma possível presença do jogador nesta Copa do Mundo.

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Em entrevista coletiva, Rudiger comentou a repercussão de parte da imprensa alemã e as críticas sobre sua convocação.Oo zagueiro ironizou os comentários e afirmou que não quer ser tratado como "coitado", adotando uma postura mais amena em relação a outros momentos e que sofreu questionamentos por parte dos jornalistas.

- Eu respeito opiniões sérias. Não sou nenhum santo. Já dei muitas entrevistas sobre isso antes. Eu escuto as opiniões sérias e também já pedi desculpas de forma muito clara por essas coisas. Por isso, da minha parte, não há muito mais a dizer sobre esse assunto. Inclusive em direção aos meus críticos - completou.

Rudiger também foi claro ao falar sobre o agora companheiro de time titular, Jonathan Tah. O defensor do Bayern de Munique ganhou protagonismo no seu clube e na seleção, o que fez o zagueiro do Real Madrid elogiar publicamente o jogador e defini-lo como "novo xerife" da equipe, o que mostra uma passagem de bastão no setor de Julian Nagelsmann.

- O passo que o Jona deu nos últimos dois ou três anos tem todo o meu respeito. E a última temporada dele, ou seja, esta temporada que ele jogou pelo Bayern de Munique, foi fantástica. Ele é o novo xerife [do time] - disse Rudiger.

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Rudiger defendido pelo treinador

Nagelsmann define Rudiger como o "vice-capitão" da Alemanha. A posição, por mais que seja fictícia, mostra o peso que o zagueiro ainda mantém no elenco alemão e, mesmo com uma mudança forçada, indica que Nagelsmann se sente confortável com a escalação do jogador no time titular.

Antes da entrada no jogo contra a Costa do Marfim pela lesão de Schlotterbeck, Rudiger havia atuado parte do segundo tempo na goleada por 7 a 1 em Curaçao, na estreia da Copa do Mundo. Julian Nagelsmann comemorou a oportunidade de poder escalar o defensor na partida e citou a importância de rodar o elenco em uma competição de tiro curto e que cobra da parte física dos atletas.

- É sempre bom quando a gente consegue usar bastante o elenco. O Antonio [Rudiger], que é nosso segundo capitão, é sempre bom quando ele joga, e quando ele não joga segue apoiando e empurra garotada para jogar cada vez mais. É sempre muito bonito quando a gente tem essa oportunidade de fazer várias substituições sem mudar e sem deixar que a estrutura se acabe - explicou.

Na última temporada, Antonio Rudiger atuou em 26 jogos pelo Real Madrid, sendo 24 como titular. Isso representa menos de 50% dos jogos do time espanhol, que disputou 56 partidas entre o meio e 2025 e o meio de 2026. Ao seu favor, tem a estatística de que, quando jogou, teve uma média de 84 minutos em campo, mostrando constância quando foi solicitado no clube. Pela seleção, entrou em cinco partidas ao longo da temporada, sendo duas delas desde o apito inicial.

Rudiger atuou no segundo tempo contra a Costa do Marfim. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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