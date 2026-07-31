Morre Franco Baresi, lenda do Milan e um dos maiores zagueiros da história do futebol Ídolo eterno do clube italiano, ex-defensor conquistou três Ligas dos Campeões, seis Campeonatos Italianos e foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Itália

Franco Baresi, um dos maiores zagueiros da história do futebol e ídolo máximo do Milan, morreu na madrugada desta sexta-feira (31), aos 66 anos, idade completada em 8 de maio. A morte foi confirmada pelo clube italiano por meio das redes sociais.

Referência da posição e símbolo do futebol italiano, Baresi deixa um legado que atravessa gerações. A causa da morte não foi divulgada, mas o ex-jogador enfrentava problemas de saúde nos últimos meses.

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Em 2025, o ex-zagueiro passou por uma cirurgia para retirar um nódulo no pulmão e, desde então, seu quadro clínico inspirava cuidados. Na véspera da confirmação da morte, rumores sobre seu falecimento se espalharam pela imprensa italiana e pelas redes sociais, mas foram desmentidos pelo Milan. Na ocasião, o clube informou que o ex-capitão vivia um momento delicado e pediu respeito à privacidade da família.

— A história do Milan está em lágrimas pela morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua profundidade serão, para sempre, como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e do caminho de todo o clube — publicou o clube.

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O AC Milan também manifestou apoio à família de Franco Baresi e destacou que a comoção vai além do ambiente do clube, alcançando toda a comunidade rossonera.

— As condolências que o AC Milan estende à família de Franco Baresi neste momento tão difícil são compartilhadas por todos os rossoneri, que sentem essa perda como se fosse sua própria — declarou o clube.

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Carreira dedicada ao Milan

Nascido em Travagliato, em 8 de maio de 1960, Franco Baresi construiu uma trajetória rara no futebol ao defender apenas um clube durante toda a carreira. Formado nas categorias de base do Milan, estreou pela equipe principal em 1978 e permaneceu no clube até encerrar a carreira, em 1997.

Foram 720 partidas oficiais e 32 gols marcados em quase duas décadas vestindo a camisa rossonera. Como capitão por muitos anos, comandou uma das defesas mais emblemáticas da história do futebol, ao lado de Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti.

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A passagem pelo Milan foi marcada por uma coleção de títulos: seis Campeonatos Italianos, três Champions Leagues, duas Copas Intercontinentais, três Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Itália. Como homenagem à sua trajetória, o clube aposentou a camisa 6 após sua despedida dos gramados.

Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan (Foto: X/@acmilan)

Campeão do mundo pela Itália

Pela seleção italiana, Baresi disputou 82 partidas e participou de três edições da Copa do Mundo. Fez parte do elenco campeão mundial em 1982, conquistou o terceiro lugar em 1990 e foi vice-campeão em 1994.

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Na Copa disputada nos Estados Unidos, protagonizou uma das histórias mais marcantes do torneio. Após sofrer uma grave lesão no joelho na estreia da Itália, retornou de forma surpreendente para disputar a final contra o Brasil, realizando uma atuação memorável na marcação sobre Romário. Apesar da recuperação, acabou desperdiçando uma das cobranças na disputa por pênaltis que deu o tetracampeonato aos brasileiros.

Franco Baresi na final da Copa do Mundo de 1994 entre Brasil e Itália (Foto: Pisco Del Gaiso/Folhapress. Negativo SP 10809-1994)

Referência na posição

Baresi é lembrado como um dos maiores líberos da história do futebol. Inteligência tática, leitura de jogo, precisão nos desarmes e liderança fizeram dele referência para diferentes gerações de defensores.

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Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos individuais, incluindo a presença na lista FIFA 100, a eleição como Jogador Italiano do Século XX pela Federação Italiana e lugar em seleções históricas elaboradas por entidades especializadas.

Seu estilo de jogo influenciou alguns dos principais zagueiros das últimas décadas e consolidou seu nome entre os maiores ídolos da história do futebol italiano.

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Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan (Foto Pedro Kirilos/Lancepress)

Mensagens de despedida

Após a confirmação da morte, o Milan, a Federação Italiana de Futebol, ex-companheiros e clubes de diferentes partes do mundo prestaram homenagens ao ex-capitão. As manifestações destacaram a importância de Baresi dentro e fora dos gramados, além de seu legado como um dos maiores símbolos da história do clube rossonero.

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