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Após vitória, atacante do México afirma: 'Europa não faz jogador melhor'

Artilheiro do México na Copa de afirmou que jogar na Europa não torna um atleta superior

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:42
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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O atacante do México, Julián Quiñones (nº 16), comemora após a vitória na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre México e Equador, no Mexico City Stadium, na Cidade do México (Foto: Alfredo Estrella / Afp)
O atacante do México, Julián Quiñones (nº 16), comemora após a vitória na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre México e Equador, no Mexico City Stadium, na Cidade do México (Foto: Alfredo Estrella / Afp)

Autor de um dos gols da vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador, o atacante Julián Quiñones criticou as comparações com os atletas equatorianos que atuam no futebol europeu após a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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    Antes da partida, parte da imprensa internacional apontava o Equador como favorito pelo número de atletas que atuam nas principais ligas da Europa, como Moisés Caicedo, do Chelsea, Willian Pacho, do Paris Saint-Germain, e Piero Hincapié, do Arsenal.

    Autor de um dos gols da vitória, Quiñones rebateu a ideia de que jogar na Europa torna um atleta automaticamente superior. O atacante, que defende o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, destacou que o desempenho em campo mostrou o equilíbrio entre as equipes:

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    — Mesmo não jogando na Europa, isso não significa que não trabalhemos para estar no nosso melhor nível e 100% preparados para defender a seleção. E o fato de eles estarem na Europa também não significa que sejam melhores jogadores do que nós. Hoje vimos isso em campo.

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    • O gol diante do Equador foi o terceiro de Quiñones na Copa do Mundo de 2026, consolidando o atacante como principal referência ofensiva da seleção mexicana. Na última temporada, ele também terminou como artilheiro da liga saudita.

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    Atacante do México valoriza trabalho da seleção

    Apesar do protagonismo, o atacante fez questão de dividir os méritos da classificação com todo o elenco mexicano.

    — Estou feliz com o resultado. É isso que realmente importa. As conquistas individuais são consequência do esforço coletivo. Estou muito feliz por vestir esta camisa e dar sempre o meu melhor.

    Quiñones também comentou a trajetória até se firmar como um dos destaques da seleção e afirmou que vive o melhor momento da carreira.

    — A vida é assim. Você precisa lutar até conquistar aquilo que deseja. A vida está me dando essa oportunidade, e estou aproveitando ao máximo. Sou muito grato a todos que apoiam a seleção.

    O atacante do México, Julián Quiñones (nº 16), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre México e Equador, no Mexico City Stadium, na Cidade do México
    O atacante do México, Julián Quiñones (nº 16), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre México e Equador, no Mexico City Stadium, na Cidade do México (Foto: Alfredo Estrella / Afp)

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