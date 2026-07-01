Após vitória, atacante do México afirma: 'Europa não faz jogador melhor'
Artilheiro do México na Copa de afirmou que jogar na Europa não torna um atleta superior
Autor de um dos gols da vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador, o atacante Julián Quiñones criticou as comparações com os atletas equatorianos que atuam no futebol europeu após a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
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Antes da partida, parte da imprensa internacional apontava o Equador como favorito pelo número de atletas que atuam nas principais ligas da Europa, como Moisés Caicedo, do Chelsea, Willian Pacho, do Paris Saint-Germain, e Piero Hincapié, do Arsenal.
Autor de um dos gols da vitória, Quiñones rebateu a ideia de que jogar na Europa torna um atleta automaticamente superior. O atacante, que defende o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, destacou que o desempenho em campo mostrou o equilíbrio entre as equipes:
— Mesmo não jogando na Europa, isso não significa que não trabalhemos para estar no nosso melhor nível e 100% preparados para defender a seleção. E o fato de eles estarem na Europa também não significa que sejam melhores jogadores do que nós. Hoje vimos isso em campo.
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O gol diante do Equador foi o terceiro de Quiñones na Copa do Mundo de 2026, consolidando o atacante como principal referência ofensiva da seleção mexicana. Na última temporada, ele também terminou como artilheiro da liga saudita.
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Atacante do México valoriza trabalho da seleção
Apesar do protagonismo, o atacante fez questão de dividir os méritos da classificação com todo o elenco mexicano.
— Estou feliz com o resultado. É isso que realmente importa. As conquistas individuais são consequência do esforço coletivo. Estou muito feliz por vestir esta camisa e dar sempre o meu melhor.
Quiñones também comentou a trajetória até se firmar como um dos destaques da seleção e afirmou que vive o melhor momento da carreira.
— A vida é assim. Você precisa lutar até conquistar aquilo que deseja. A vida está me dando essa oportunidade, e estou aproveitando ao máximo. Sou muito grato a todos que apoiam a seleção.
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