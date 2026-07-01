'Lei Vini Jr' provoca segunda expulsão na Copa do Mundo
Zagueiro do Equador recebeu cartão vermelho após cobrir a boca durante discussão
A "lei Vini Jr" voltou a ser aplicada na Copa do Mundo de 2026. Desta vez, o zagueiro do Equador, Hincapie, foi expulso na derrota por 2 a 0 para o México, nesta segunda-feira (30), no Estádio Azteca, após cobrir a boca durante uma discussão em campo.
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O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando o defensor se envolveu em uma confusão com o atacante mexicano Santiago Giménez. Alertado pelo próprio jogador do México, o árbitro esloveno Slavko Vinčić foi chamado pelo VAR, revisou a jogada e aplicou o cartão vermelho direto.
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Segunda punição no Mundial
Essa foi a segunda expulsão pela nova regra na Copa do Mundo. A primeira ocorreu ainda na fase de grupos, quando o paraguaio Miguel Almirón recebeu vermelho em uma partida contra a Turquia.
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A norma prevê punição para atletas que cobrem a boca durante discussões ou provocações em campo, dificultando a identificação de possíveis ofensas. Em situações sem conflito, o gesto não é passível de cartão. Foi o que ocorreu com Jude Bellingham no empate entre Inglaterra e Gana, quando o lance não foi enquadrado pela regra.
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Como surgiu a 'Lei Vini Jr'?
A medida passou a ser discutida pelo IFAB (International Football Association Board) após um episódio envolvendo Vinícius Júnior e Nico Prestianni, durante uma partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League. Na ocasião, o argentino foi acusado de cobrir a boca enquanto dirigia ofensas racistas ao atacante brasileiro.
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