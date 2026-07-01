Quem é Lionel Mpasi, goleiro da RD Congo que brilhou contra a Inglaterra na Copa
Camisa 1 segurou o poderoso ataque inglês em grande parte da partida
O jogo entre Inglaterra e RD Congo, na segunda fase da Copa do Mundo, foi marcado pela grande performance do goleiro Lionel Mpasi, que realizou defesas fundamentais para assegurar a vitória parcial do seu time no primeiro tempo. O arqueiro já havia tido participações marcantes nas partidas contra Portugal e Colômbia durante a fase de grupos e, apesar da eliminação, foi um dos melhores em campo na partida com os ingleses.
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Mesmo com a derrota contra os sul-americanos, o goleiro fez ao menos oito defesas que mantiveram o seu time vivo na partida. Nesta quarta-feira (1), o camisa 1 parou diversas finalizações de craques como Harry Kane e Jude Bellingham, do Bayern de Munique e do Real Madrid, respectivamente.
Carreira de Lionel Mpasi
Aos 31 anos, Mpasi defende o Le Havre, da França, e passou pelas categorias de base no Paris Saint-Germain. Titular absoluto da seleção da República Democrática do Congo, Lionel nasceu em solo francês, mas escolheu defender a equipe africana por conta de seus pais congoleses e de um pedido feito pelo atacante Cédric Bakambu.
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Mesmo morando na Europa durante toda a vida, antes de estrear com as cores da RD Congo, Lionel Mpasi revelou a vontade de conhecer o local de origem dos seus pais.
— Meus pais são da República Democrática do Congo e ainda tenho familiares lá. Nunca tive a oportunidade de visitar, mas adoraria — afirmou Mpasi ao site Leopardsfoot em 2021.
Mesmo defendendo o PSG por muitos anos, o seu desenvolvimento como profissional só aconteceu no Rodez, na segunda divisão do país, há seis anos, quando tinha 25. A sua estreia pela seleção dos Leopardos foi em 2022, em amistoso contra o Bahrein, mas a sua estrela passou a brilhar após uma grande atuação contra o Egito na Copa Africana de Nações em 2024, quando converteu o pênalti decisivo em uma disputa nas oitavas de final.
Parte da história da RD Congo
Além da atuação histórica contra a Inglaterra, Mpasi é um dos líderes da seleção congolesa na segunda participação do país em Copas do Mundo. A última presença dos Leopardos no torneio havia sido em 1974, quando o território ainda era chamado de Zaire e tornou-se a primeira equipe da África subsaariana a disputar o Mundial. Naquela campanha, o grupo caiu na chave de Brasil, Escócia e Iugoslávia, acabando eliminado após perder as três partidas.
Na edição atual da Copa do Mundo, a República Democrática do Congo conseguiu a vaga na repescagem internacional da Fifa ao derrotar a Jamaica por 1 a 0, sob o comando do treinador Sébastien Desabre. O time também bateu grandes seleções do continente africano, como Nigéria e Camarões, durante os playoffs.
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