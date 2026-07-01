logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem é Lionel Mpasi, goleiro da RD Congo que brilhou contra a Inglaterra na Copa

Camisa 1 segurou o poderoso ataque inglês em grande parte da partida

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:40
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Mpasi, goleiro da RD Congo contra a Inglaterra
Lionel Mpasi foi destaque em Inglaterra x RD Congo na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O jogo entre Inglaterra e RD Congo, na segunda fase da Copa do Mundo, foi marcado pela grande performance do goleiro Lionel Mpasi, que realizou defesas fundamentais para assegurar a vitória parcial do seu time no primeiro tempo. O arqueiro já havia tido participações marcantes nas partidas contra Portugal e Colômbia durante a fase de grupos e, apesar da eliminação, foi um dos melhores em campo na partida com os ingleses.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Atuação do goleiro da RD Congo contra Inglaterra agita web: ‘Neuer 2014’

    Parceiro - Claro Notícias
    Há 1 hora

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Mesmo com a derrota contra os sul-americanos, o goleiro fez ao menos oito defesas que mantiveram o seu time vivo na partida. Nesta quarta-feira (1), o camisa 1 parou diversas finalizações de craques como Harry Kane e Jude Bellingham, do Bayern de Munique e do Real Madrid, respectivamente.

    Lionel Mpasi, da RD Congo segurando a bola contra a Inglaterra na Copa do Mundo
    Lionel Mpasi teve atuação impressionante contra a Inglaterra na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Carreira de Lionel Mpasi

  • Harry Kane (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

    Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Inglaterra quebra escrita de 60 anos com dois gols de Harry Kane

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Dê suas notas: Kane brilha e Inglaterra elimina RD Congo de virada

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos

    • Aos 31 anos, Mpasi defende o Le Havre, da França, e passou pelas categorias de base no Paris Saint-Germain. Titular absoluto da seleção da República Democrática do Congo, Lionel nasceu em solo francês, mas escolheu defender a equipe africana por conta de seus pais congoleses e de um pedido feito pelo atacante Cédric Bakambu.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Mesmo morando na Europa durante toda a vida, antes de estrear com as cores da RD Congo, Lionel Mpasi revelou a vontade de conhecer o local de origem dos seus pais.

    — Meus pais são da República Democrática do Congo e ainda tenho familiares lá. Nunca tive a oportunidade de visitar, mas adoraria — afirmou Mpasi ao site Leopardsfoot em 2021.

    continua após a publicidade

    Mesmo defendendo o PSG por muitos anos, o seu desenvolvimento como profissional só aconteceu no Rodez, na segunda divisão do país, há seis anos, quando tinha 25. A sua estreia pela seleção dos Leopardos foi em 2022, em amistoso contra o Bahrein, mas a sua estrela passou a brilhar após uma grande atuação contra o Egito na Copa Africana de Nações em 2024, quando converteu o pênalti decisivo em uma disputa nas oitavas de final.

    Parte da história da RD Congo

    Além da atuação histórica contra a Inglaterra, Mpasi é um dos líderes da seleção congolesa na segunda participação do país em Copas do Mundo. A última presença dos Leopardos no torneio havia sido em 1974, quando o território ainda era chamado de Zaire e tornou-se a primeira equipe da África subsaariana a disputar o Mundial. Naquela campanha, o grupo caiu na chave de Brasil, Escócia e Iugoslávia, acabando eliminado após perder as três partidas.

    Na edição atual da Copa do Mundo, a República Democrática do Congo conseguiu a vaga na repescagem internacional da Fifa ao derrotar a Jamaica por 1 a 0, sob o comando do treinador Sébastien Desabre. O time também bateu grandes seleções do continente africano, como Nigéria e Camarões, durante os playoffs.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O atacante do México, Julián Quiñones (nº 16), comemora após a vitória na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre México e Equador, no Mexico City Stadium, na Cidade do México (Foto: Alfredo Estrella / Afp)

    Copa do Mundo 2026

    Após vitória, atacante do México afirma: 'Europa não faz jogador melhor'

    Há 48 minutos
    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Fora de Campo

    Rizek é sincero sobre polêmica de arbitragem em Inglaterra x RD Congo: 'Acertou'

    Há 50 minutos
    Messi, Mbappé e Haaland comemorando

    Copa do Mundo 2026

    Enquete Lance!: Quem será o artilheiro da Copa do Mundo? Vote

    Há 50 minutos
    Olise na partida da França na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Barcola coloca Olise como 'gênio' após mais um recital pela França na Copa

    Há 57 minutos
    Torcedor da França é homenageado ao fazer Copa do Mundo da Fifa atingir marca de 5 milhões nos estádios (Foto: Divulgação Fifa)

    Copa do Mundo 2026

    Fifa anuncia recorde de público na Copa e de comentários racistas em suas redes

    Há 1 hora
    O árbitro esloveno Slavko Vincic expulsa o defensor do Equador, Piero Hincapié (nº 03), durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre México e Equador, no Mexico City Stadium, na Cidade do México (Foto: Yuri Cortez / Afp)

    Copa do Mundo 2026

    'Lei Vini Jr' provoca segunda expulsão na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Harry Kane durante reclamação de pênalti em Inglaterra x RD Congo. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Decisão de arbitragem em Inglaterra x RD Congo repercute: 'Se fosse a Argentina'

    Marcelo Bielsa, durante a entrevista coletiva na última terça-feira (30).

    Marcelo Bielsa confirma saída do Uruguai e diz: 'Não funcionou e desistimos'

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

    Brasil busca primeira vitória sobre a Noruega; histórico recente alimenta esperança

    Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Brasileiros reagem à fala do técnico da Noruega sobre Ancelotti: 'Ele não sabe'

    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Deschamps vê Paraguai como ameaça à França na Copa do Mundo: 'Não é por acaso'

    Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'

    Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo

    Rayan aproveita chance, cresce na Copa e se firma no ataque da Seleção Brasileira

    Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo

    Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda