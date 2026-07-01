Deschamps vê Paraguai como ameaça à França na Copa do Mundo: 'Não é por acaso'
Treinador falou sobre os sul-americanos após a classificação
De volta ao banco da França após viajar ao país para acompanhar as cerimônias pela morte da mãe, Didier Deschamps celebrou a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa do Mundo. O treinador elogiou a atuação dos Bleus, mas lembrou que o mata-mata exige uma nova resposta rapidamente.
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Em entrevista coletiva, Deschamps destacou que a França teve controle da partida, embora pudesse ter transformado o domínio em uma vantagem maior ainda no primeiro tempo.
— Tivemos margem, mesmo que pudéssemos ter sido mais eficazes no primeiro tempo. É preciso aproveitar, mas sabemos que em quatro dias há outro jogo. Estamos aqui para isso, os jogadores estão aqui para isso. Havia mais uma etapa a passar, e essa foi superada. Mas é preciso valorizar também — afirmou.
Deschamps cobra concentração da França
A França manteve os 100% de aproveitamento na Copa e avançou com autoridade para enfrentar o Paraguai. Para Deschamps, o bom momento precisa ser acompanhado de foco e intensidade na sequência da competição.
— Temos um bom espírito, existe muito orgulho. Precisamos manter essa concentração e essa determinação. Há qualidade e talento, claro, mas temos que repetir isso em quatro dias — disse o treinador.
A equipe francesa venceu os três jogos da fase de grupos e confirmou o favoritismo diante da Suécia, com dois gols de Mbappé e um de Barcola. Agora, os Bleus terão pouco tempo de recuperação antes das oitavas de final.
Paraguai recebe atenção após eliminar Alemanha
Deschamps também comentou o próximo adversário. O Paraguai avançou após eliminar a Alemanha nos pênaltis e, na visão do técnico francês, a classificação sul-americana não pode ser tratada como surpresa isolada.
— Sim, eu os vi. Não é por acaso. A Alemanha é uma boa equipe. Existe esse DNA sul-americano: é pegado, sólido nos duelos. Mas eles também têm bons jogadores. Ninguém se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo por acaso. Vamos tomar nosso tempo. Eles foram observados, vamos analisá-los bem. Temos dois dias para saborear e depois vamos virar a chave de novo — disse.
França e Paraguai se enfrentam no sábado (4), às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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