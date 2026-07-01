Rayan aproveita chance e se firma no ataque da Seleção Brasileira Atacante assume a vaga da Raphinha e tem participação direta em gols

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Há pouco mais de seis meses, Rayan nem sequer era apontado na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo deste ano. O jogador foi convocado pela primeira vez na Data Fifa de março, quando o técnico Carlo Ancelotti contava com uma série de desfalques. O ex-jogador do Vasco apresentou suas credenciais, convenceu Ancelotti e está no Mundial. Marcou um dos gols da goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, antes da viagem para os Estados Unidos, e desde a segunda rodada tem demonstrado que pode mesmo ser o dono do lado direito do ataque do Brasil.

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➡️Raphinha está próximo de voltar aos treinos com bola na Seleção

Diante do Haiti, Rayan foi chamado pelo técnico da Seleção Brasileira ainda na reta final do primeiro tempo, quando Raphinha sentiu o posterior da coxa direita. Teve uma atuação correta, mas sem nenhum brilho. Nitidamente, sentiu a estreia em uma Copa do Mundo.

Contra a Escócia, Rayan já esteve bem mais à vontade e foi uma das principais armas ofensivas da Seleção pelo lado direito. Foi ele quem roubou a bola e deu a assistência para o primeiro gol de Vini Jr, na vitória por 3 a 0.

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Mas foi no primeiro mata-mata, contra o Japão, que o atacante teve a participação mais decisiva. Após um primeiro tempo apagado, Rayan voltou a ser o jogador insinuante e combativo na frente na metade final da partida. E teve participação direta no gol salvador, ao recuperar a bola na entrada da área e municiar Bruno Guimarães, que deu a assistência para Martinelli.

Números de Rayan pela Seleção Brasileira. Dados: Sofascore (Arte via Notebooklm)

Rayan deve seguir titular da Seleção diante da Noruega

Rayan deve ser mais uma vez titular do Brasil diante da Noruega no próximo domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, já que Raphinha ainda não voltou a treinar com bola — a expectativa é que isso aconteça nesta quinta-feira.

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Se o Brasil avançar na Copa do Mundo e o titular do Barcelona voltar a ter condições de jogo, caberá a Ancelotti decidir qual dos dois utilizar. E Rayan, o menino que há pouco mais de seis meses nem sequer era apontado no Mundial, se demonstra à vontade com isso.

— Nosso grupo é muito forte, com jogadores qualificados. Se entrar um e sair outro, acho que vai ser a mesma coisa. Saindo eu, vai entrar o Endrick, saindo eu, vai entrar o Neymar. Dia a dia, o Ancelotti escolhe os melhores do momento e acho que está dando certo, vamos continuar o caminho que está sendo muito bem trilhado — declarou o ex-jogador do Vasco.

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