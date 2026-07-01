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Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

Seleção brasileira já está nas oitavas e pode enfrentar um dos times caso avance

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 12:47
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo
Elliot Anderson em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo, jogador pode enfrentar o Brasil nas quartas do Mundial. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

A Inglaterra e a República Democrática do Congo entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Embora o Brasil não esteja envolvido diretamente na partida, o resultado do confronto pode ser determinante para o caminho da Seleção no mata-mata.

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    • A equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer o Japão por 2 a 1. Agora, o Brasil encara a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em busca de um lugar nas quartas de final.

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    • Dessa forma, caso elimine a Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo. Por isso, o confronto desta quarta-feira é acompanhado de perto pelos brasileiros, já que ajudará a definir um possível adversário na sequência da Copa do Mundo.

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    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após jogos desta terça-feira (30)
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    Confronto entre Noruega e Brasil

    O confronto está marcado para este domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey. Em caso de vitória, a seleção brasileira avançará para as quartas de final da competição, podendo enfrentar México ou a seleção que ganhar o confronto entre Inglaterra e RD Congo.

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    A partida pode contar com o retorno de Raphinha, que foi notificado com uma lesão durante o duelo contra o Haiti, na primeira rodada da Copa do Mundo. O atleta brasileiro retornou aos treinos normalmente. Por outro lado, Lucas Paquetá sentiu dores no posterior da coxa esquerda e teve que ser substituído contra o Japão. O tempo de recuperação do jogador ainda não foi divulgado.

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    Lucas Paquetá pouco antes de sentir a lesão na coxa pela Seleção
    Lucas Paquetá vai ser desfalque do Brasil contra a Noruega (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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