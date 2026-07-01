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Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti: 'Estamos indo atrás de você'

Treinador norueguês motivou seus jogadores e citou o comandante da Seleção Brasileira

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/07/2026 12:05
Atualizado há 1 minutos
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Técnico Noruega e Ancelotti (Fotos: AFP)
Ståle Solbakken e Ancelotti (Fotos: AFP)
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O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, fez um discurso emocionado e motivador no vestiário após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de exaltar os jogadores pela campanha histórica, o treinador aproveitou para mandar um recado ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, fez um discurso emocionado e motivador no vestiário após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de exaltar os jogadores pela campanha histórica, o treinador aproveitou para mandar um recado ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

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    • A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já é uma das grandes surpresas desta edição. A última participação da equipe nórdica havia sido no Mundial de 1998. Durante o discurso, Solbakken destacou a importância da conquista para a história do país e ressaltou o impacto da classificação para o povo norueguês.

    — Vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais — iniciou o treinador.

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    Na sequência, o comandante brincou com a comemoração que tomou conta da Noruega após a classificação:

    — Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém ache estranho. Foram vocês que criaram isso. Levem isso com vocês — acrescentou.

    Mandou recado à Ancelotti

    Ao encerrar a conversa com os jogadores, Solbakken voltou o foco para o próximo desafio e enviou uma mensagem à Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira:

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    — Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos indo atrás de você — afirmou.

    A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto está marcado para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

    Solbakken, técnico Noruega ( Paul ELLIS / AFP)
    Solbakken, técnico Noruega ( Paul ELLIS / AFP)

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