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Eliminação para o México encerra ciclo de Beccacece no Equador

Após longa invencibilidade, Beccacece caiu diante da decepção na Copa

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 11:17
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Beccacece na eliminação do Equador contra o México (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Beccacece na eliminação do Equador contra o México (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A eliminação do Equador para o México na segunda fase da Copa do Mundo marcou o fim da passagem de Sebastián Beccacece pelo comando da seleção. Horas após a derrota por 2 a 0, a Federação Equatoriana de Futebol oficializou, na madrugada desta quarta-feira, a saída do treinador argentino. Com contrato válido apenas até o término da participação no Mundial, as partes optaram por não renovar o vínculo.

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    • Técnico Beccacece, do Equador, com expressão séria
    Beccacece no banco (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    O anúncio da despedida

    Em entrevista coletiva após a eliminação, Beccacece lamentou o resultado e confirmou que não seguiria no cargo:

    — É uma noite triste para todo o povo equatoriano. Tínhamos uma grande ilusão, uma grande expectativa. Quando começamos havia pouca esperança, pouca luz. Chegamos e melhoramos o que acontecia. Não cumprimos com a meta de fazer o nosso melhor Mundial. Meu contrato finalizava com a Copa do Mundo. Não vamos continuar — declarou o treinador.

    — Levo esse carinho, esse respeito, essa admiração, essa entrega, com esse grupo da seleção equatoriana. Agradeço à presidência, pela confiança, pela liberdade, à toda comissão técnica. Construímos um legado lindo. Não é pouca coisa. Agora temos que aceitar, dar boa sorte ao novo corpo técnico. Os garotos têm um potencial, não tenho dúvida de que conseguirão o que sonham, é algo grande que levam dentro — completou.

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    Crise interna e campanha irregular

    Embora a eliminação tenha acelerado o desfecho, o desgaste já vinha se acumulando ao longo do Mundial. Beccacece assumiu a seleção em agosto de 2024 e conduziu o Equador à vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas da Argentina. A equipe chegou à Copa embalada por uma sequência de 19 partidas de invencibilidade, mas não conseguiu transformar o bom momento em desempenho consistente no torneio.

    A trajetória começou de forma turbulenta. A derrota para a Costa do Marfim na estreia e o empate sem gols com Curaçao deixaram a classificação ameaçada. O Equador avançou aos 16-avos de final apenas como um dos oito melhores terceiros colocados, aumentando a pressão sobre o treinador.

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    Em meio às críticas, Beccacece chegou a admitir a dificuldade de conquistar a confiança da torcida e vinculou sua permanência ao desempenho da equipe na competição:

    — Talvez eu ainda não consegui entrar no coração do povo equatoriano da maneira que gostaria. Tentei e continuarei tentando. Sou muito grato e tenho muita fé de que, na última partida, possamos conquistar aquilo que acreditamos merecer — declarou há dez dias.

    A vitória de virada sobre a Alemanha trouxe alívio momentâneo e renovou as esperanças da torcida. No entanto, a reação durou pouco. Cinco dias depois, a derrota para o México encerrou a campanha equatoriana e confirmou o fim do ciclo do treinador.

    O desempenho de Beccacece no comando do Equador

    24 jogos
    9 vitórias
    12 empates
    3 derrotas

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