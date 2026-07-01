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AO VIVO: Assista ao duelo entre Inglaterra e RD Congo com o Lance!TV

Duelo é válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 12:00
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Nesta quarta-feira (1), Inglaterra e RD Congo se enfrentam às 13h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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    Direto da redação do Lance!, Thales Teixeira e João Vidal vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 12h45 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

    ⚽ Inglaterra x RD Congo: como chegam as equipes?

    A Inglaterra confirmou o favoritismo no grupo L da Copa do Mundo. Depois de estrear com grande atuação e vitória sobre a Croácia por 4 a 2, assustou ao passar em branco no empate com a organizada Gana de Carlos Queiroz, mas voltou a encontrar o caminho dos triunfos diante do Panamá e garantiu a liderança.

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    Kane e Bellingham são as esperanças da Inglaterra diante da RD Congo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

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    Já pelo grupo K, a República Democrática do Congo começou sua toada surpreendendo o mundo ao segurar Portugal em um empate por 1 a 1. A derrota para a Colômbia, na segunda rodada, transferiu a responsabilidade para o último jogo, e a história foi escrita: virada sobre o Uzbequistão por 3 a 1, com show de Yoane Wissa, e classificação memorável ao mata-mata.

    Wissa RD Congo
    RD Congo busca estender história na Copa diante da Inglaterra (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

    O confronto entre as duas seleções, inclusive, interessa ao Brasil. A equipe de Carlo Ancelotti pode cruzar com o vencedor deste duelo nas quartas de final, caso bata a Noruega no domingo (5), pelas oitavas, e avance no mata-mata intercontinental.

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    A bola rola para Inglaterra e RD Congo às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela fase de 16 avos. Quem avançar enfrenta o México, também no domingo, assim como o Brasil, mas às 21h, no lendário Estádio Azteca, no México.

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