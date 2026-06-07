Após vistos negados nos EUA, delegação do Irã muda protocolo para os jogos da Copa

Após o governo dos Estados Unidos negar parte dos vistos de integrantes da delegação do Irã para a entrada no país durante a Copa do Mundo, a seleção alterou o protocolo de logística nos dias de jogos e terá que entrar e sair do território norte-americano no mesmo dia. A medida foi anunciada pelo embaixador do país no México, Abolfazl Pasandideh.

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Diante do cenário de guerra entre Estados Unidos e Irã, o país árabe precisou fazer ajustes no planejamento da Copa do Mundo e encontrou dificuldades para para garantir a retirada dos vistos de acesso aos EUA para todos os integrantes da delegação. Atualmente, 15 membros ainda não têm autorização para acessar o país que receberá os três jogos da seleção na fase de grupos. Por isso, o time iraniano ficará baseado em Tijuana, no México, e fará a viagem apenas nos dias das partidas.

A mudança de sede, anunciada há alguns meses, foi pressionada pelos constantes atrasos nos vistos de atletas e em função da continuidade do conflito no Oriente Médio. O Irã, que jogará as partidas da primeira fase em Los Angeles e Seattle, trocou a cidade de Tucson, no Arizona, pala cidade no extremo norte do México.

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A negativa dada a alguns vistos não impacta nenhum atleta do elenco comandado por Amir Ghalenoei. A Casa Branca também confirmou que todos os jogadores receberão os vistos e poderão acessar normalmente o país durante a Copa do Mundo. Entretanto, autoridades iraniana têm se manifestado contra a posição dos Estados Unidos de negar os vistos de integrantes da delegação. A emabixada do Irã na Turquia afirmou que a ação é o "mais alto nível de discriminação intencional".

A agência de notícias iraniana Fars afirmou que integrantes do departamento médico e de apoio esportivo estão entre os vistos negados. Além do grupo, o presidente da federação de futebol do Irã, Mehdi Taj, está entre os que receberam a negativa do governo dos EUA. O dirigente já não pôde comparecer ao sorteio da Copa, em dezembro. A principal justificativa para a recusa é antiga ligação do executivo com a forças armadas iranianas, em que Taj ocupava o cargo de comandante.

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Jogos do Irã na Copa do Mundo

A seleção do Irã chegou no México na manhã deste domingo (7) e inicia a preparação para os jogos da Copa do Mundo no Centro Xoloitzcuintle, casa do Club Tijuana, um dos mais populares do México. O primeiro compromisso da equipe será apenas no dia 15 de junho, diante da Nova Zelândia, às 18h no horário local. A delegação deve viajar logo na parte da manhã e pegará um voo de pouco mais de cinco horas até o aeroporto de Los Angeles.

Na sequência, a adversária do Irã será a Bélgica, mais uma vez em Los Angeles. O terceiro e último jogo da fase de grupos é contra o Egito, que será disputado em Seattle, ainda mais no norte dos Estados Unidos. Um voo entre Tijuana e a cidade norte-americana leva em torno de sete horas.

15 de junho: Irã x Nova Zelândia, em Los Angeles.

21 de junho: Bélgica x Irã, em Los Angeles.

27 de junho: Egito x Irã, em Seattle