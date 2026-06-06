Tuchel valoriza vitória da Inglaterra e destaca adaptação ao calor antes da Copa do Mundo
Treinador avalia desempenho técnico no primeiro teste antes da Copa do Mundo
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O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, destacou os aspectos positivos da vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, neste sábado (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, disputada em Tampa, na Flórida, o treinador ressaltou a importância de preservar o elenco fisicamente em meio às altas temperaturas e avaliou o desempenho da equipe.
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Segundo Tuchel, o principal objetivo foi alcançado ao término do confronto. O treinador também destacou que a equipe ainda está em processo de adaptação às condições climáticas que encontrará durante o Mundial, mas demonstrou confiança na evolução do grupo ao longo das próximas semanas.
— Antes de tudo, estou feliz porque ninguém se machucou. Tivemos quatro bons treinamentos e agora esse jogo dividido, com todos atuando por 45 minutos no calor e em um gramado muito difícil. Não foi fácil. Todos estão aptos, conquistamos a vitória e não sofremos gols. A partir disso, podemos continuar evoluindo — afirmou.
Adaptação ao calor
A Inglaterra realiza sua preparação nos Estados Unidos justamente para se acostumar às condições que enfrentará durante a Copa do Mundo. Para Tuchel, a adaptação ao calor e à umidade acontecerá naturalmente com o decorrer dos treinamentos.
— Com o tempo que passarmos aqui, vamos nos acostumar à umidade e ao sol. Neste momento, o mais positivo é seguir treinando com todo o grupo disponível. Não temos reclamações e ninguém está lesionado — explicou.
O comandante inglês também revelou o planejamento para os próximos dias e confirmou que pretende aumentar a carga de alguns atletas no amistoso contra a Costa Rica.
— Amanhã será um dia de recuperação. Depois teremos o jogo contra a Costa Rica, quando uma parte dos jogadores terá mais minutos. Os atletas do Arsenal já estão integrados ao grupo e trazem qualidade e energia. Depois dessa partida, teremos um período de descanso antes de começar a preparação para a estreia contra a Croácia — disse.
Avaliação da atuação
Tuchel admitiu que a seleção ainda apresentou falhas durante o amistoso, principalmente na etapa inicial. Apesar da vitória, o treinador avaliou que o segundo tempo foi superior em termos de intensidade e comprometimento tático.
— Fiquei mais satisfeito com o segundo tempo. Tivemos mais fome, mais determinação e mais vontade, embora não tenhamos marcado. No primeiro tempo não fomos tão disciplinados nem seguimos o plano de jogo da maneira que queríamos, e isso acabou diminuindo o ritmo da equipe — analisou.
O técnico também pediu cautela nas avaliações, lembrando que muitos jogadores não atuavam juntos pela seleção desde o ano passado.
— É importante colocar tudo em perspectiva. Muitos jogadores estiveram conosco pela última vez em novembro e perderam a convocação de março. É um período longo. Além disso, este é o primeiro jogo após o encerramento da temporada pelos clubes. No geral, foi positivo — completou.
A Inglaterra volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar a Costa Rica em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A seleção inglesa está no Grupo L e iniciará sua caminhada no torneio diante da Croácia, no dia 17 de junho, em Dallas.
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