Klopp questiona ex-jogador da Holanda por crítica à Van Dijk
Ex-técnico não gostou de Van der Vaart comparar Van Dijk a um Boeing na estreia da Holanda
Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, voltou a ser protagonista em sua nova função como comentarista da MagentaTV na Copa do Mundo. O atual diretor global de futebol da Red Bull teve um desentendimento com o ex-jogador da Holanda Rafael van der Vaart a respeito de um comentário sobre o zagueiro Virgil van Dijk.
Van der Vaart criticou duramente Van Dijk, capitão do Liverpool e da seleção holandesa, na emissora NOS TV, após o empate da Holanda contra o Japão na estreia da Copa do Mundo.
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O ex-jogador de futebol de 43 anos criticou a forma como Van Dijk reagiu após a Holanda sofrer um gol contra o Japão, comparando-a à lentidão de um avião comercial.
"Sinceramente, fiquei um pouco surpreso com Van Dijk. Aquela curva... Parecia um Boeing 747. Espero que ele pilote um pouco mais rápido durante o torneio", comentou Van der Vaart.
Jürgen Klopp esperou o momento certo para responder Van der Vaart e, durante a partida em que a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1, o técnico alemão não hesitou em defender seu ex-pupilo.
"Não sei se vale a pena mencionar Rafael van der Vaart. Mas se ele disser algo positivo sobre algum jogador, voltarei a levá-lo a sério", declarou o ex-treinador do Liverpool.
Klopp seguiu falando sobre o comportamento de Van der Vaart: "Ele dá a impressão de que vê algo, que depois precisa expressar de forma rebuscada, para depois se contradizer. Mas isso não é tão importante."
Polêmica com Van Dijk não foi a única de Van der Vaart na estreia da Holanda
Os comentários de Rafael van der Vaart sobre Van Dijk não foram o único incidente que gerou controvérsia durante a transmissão da partida entre Holanda e Japão pela NOS TV.
O ex-jogador do Real Madrid também enfrentou acusações de xenofobia ao afirmar que os jogadores japoneses "se parecem" durante sua análise ao vivo.
"Ele o perde completamente de vista. Dá para vê-lo se movimentando. Se você é quem está marcando ele, você é responsável pelo seu jogador. Olha, ele está totalmente livre. Van de Ven não está em lugar nenhum. Ele está completamente livre para cabecear a bola... Os jogadores japoneses são todos parecidos, claro; talvez ele tenha pensado isso", disse ele sobre a ação defensiva de Micky van de Ven no escanteio que resultou um dos gols dos japoneses no empate em 2x2 na abertura do grupo F.
Após a polêmica envolvendo declarações racistas, Van der Vaart divulgou um comunicado afirmando que sua intenção "nunca foi insultar, ferir ou discriminar ninguém".
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