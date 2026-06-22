Klopp questiona ex-jogador da Holanda por crítica à Van Dijk Ex-técnico não gostou de Van der Vaart comparar Van Dijk a um Boeing na estreia da Holanda

Van der Vaart comparou Van Dijk a um Boeing 747 após seu erro no jogo contra o Japão.

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, voltou a ser protagonista em sua nova função como comentarista da MagentaTV na Copa do Mundo. O atual diretor global de futebol da Red Bull teve um desentendimento com o ex-jogador da Holanda Rafael van der Vaart a respeito de um comentário sobre o zagueiro Virgil van Dijk.

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Van der Vaart criticou duramente Van Dijk, capitão do Liverpool e da seleção holandesa, na emissora NOS TV, após o empate da Holanda contra o Japão na estreia da Copa do Mundo.

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O ex-jogador de futebol de 43 anos criticou a forma como Van Dijk reagiu após a Holanda sofrer um gol contra o Japão, comparando-a à lentidão de um avião comercial.

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"Sinceramente, fiquei um pouco surpreso com Van Dijk. Aquela curva... Parecia um Boeing 747. Espero que ele pilote um pouco mais rápido durante o torneio", comentou Van der Vaart.

Jürgen Klopp esperou o momento certo para responder Van der Vaart e, durante a partida em que a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1, o técnico alemão não hesitou em defender seu ex-pupilo.

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"Não sei se vale a pena mencionar Rafael van der Vaart. Mas se ele disser algo positivo sobre algum jogador, voltarei a levá-lo a sério", declarou o ex-treinador do Liverpool.

Klopp seguiu falando sobre o comportamento de Van der Vaart: "Ele dá a impressão de que vê algo, que depois precisa expressar de forma rebuscada, para depois se contradizer. Mas isso não é tão importante."

Polêmica com Van Dijk não foi a única de Van der Vaart na estreia da Holanda

Os comentários de Rafael van der Vaart sobre Van Dijk não foram o único incidente que gerou controvérsia durante a transmissão da partida entre Holanda e Japão pela NOS TV.

O ex-jogador do Real Madrid também enfrentou acusações de xenofobia ao afirmar que os jogadores japoneses "se parecem" durante sua análise ao vivo.

"Ele o perde completamente de vista. Dá para vê-lo se movimentando. Se você é quem está marcando ele, você é responsável pelo seu jogador. Olha, ele está totalmente livre. Van de Ven não está em lugar nenhum. Ele está completamente livre para cabecear a bola... Os jogadores japoneses são todos parecidos, claro; talvez ele tenha pensado isso", disse ele sobre a ação defensiva de Micky van de Ven no escanteio que resultou um dos gols dos japoneses no empate em 2x2 na abertura do grupo F.

Rafael van der Vaart fez 109 jogos pela seleção da Holanda e disputou as Copas de 2006 e 2010. (Foto: AFP)

Após a polêmica envolvendo declarações racistas, Van der Vaart divulgou um comunicado afirmando que sua intenção "nunca foi insultar, ferir ou discriminar ninguém".

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