Aniversariante Salah alcança feito raro em Copas pelo Egito Foi do camisa 10 a assistência no empate do Egito com a Bélgica

Nesta segunda-feira, na estreia do Egito, Mohamed Salah protagonizou um feito raro em Copas do Mundo, em Seattle. Trata-se apenas do sétimo jogador, na história, a fazer uma assistência no dia do aniversário. E o primeiro do futebol africano. O feito aconteceu no empate em 1 a 1 com a Bélgica.

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No estádio de Seattle, vários cartazes celebraram o aniversário do maior artilheiro africano da história das Eliminatórias para a Copa (20 gols).

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O aniversariante Salah fez a assistência para Emam Ashour abrir o placar aos 19 minutos de jogo, nesta segunda-feira, com um belo chute de fora da área (vídeo abaixo). Foi o primeiro gol do atacante em 30 jogos pelo Egito. O empate belga veio com com gol contra de Hany, aos 21 da etapa final.

Stop whatever you are doing and look at this angle of the Emam Ashour goal. 🍿🎥 pic.twitter.com/mPj84GCiR5 — W R I T Z (@ZaydHussie26217) June 15, 2026

Agora aos 34 anos, o meia está sem clube, após dar adeus ao Liverpool, onde atuou de 2017 a 2026 e conquistou, em 442 jogos, títulos como o Mundial de Clubes da Fifa de 2019, a Champions League de 2018/19 e a Supercopa da Uefa de 2019, além da Premier League de 2019/20.

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Salah disputa a bola no alto com o belga Castagne no empate em Seattle (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Salah estreou em Copas em 2018

Em Copas, a estreia de Salah foi em 2018, na Rússia, onde marcou gols nas derrotas para a anfitriã (3 a 1) e para a Arábia Saudita (2 a 1).

No último amistoso antes do Mundial de 2026, o Egito, mesmo com Salah em campo, perdeu amistoso para o Brasil, por 2 a 1, com gols de Endrick e Bruno Guimarães.

Antes de 2018, o Egito disputou as Copas de 1934 e de 1990.

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