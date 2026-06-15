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Aniversariante Salah alcança feito raro em Copas pelo Egito

Foi do camisa 10 a assistência no empate do Egito com a Bélgica

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 18:16
Atualizado há 1 minutos
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Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )
Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )

Nesta segunda-feira, na estreia do Egito, Mohamed Salah protagonizou um feito raro em Copas do Mundo, em Seattle. Trata-se apenas do sétimo jogador, na história, a fazer uma assistência no dia do aniversário. E o primeiro do futebol africano. O feito aconteceu no empate em 1 a 1 com a Bélgica.

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  • Salah comemora gol marcado pelo Egito contra Djibuti, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

    Adeus ao tabu? Egito busca vitória inédita na história das Copas do Mundo

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    No estádio de Seattle, vários cartazes celebraram o aniversário do maior artilheiro africano da história das Eliminatórias para a Copa (20 gols).

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    O aniversariante Salah fez a assistência para Emam Ashour abrir o placar aos 19 minutos de jogo, nesta segunda-feira, com um belo chute de fora da área (vídeo abaixo). Foi o primeiro gol do atacante em 30 jogos pelo Egito. O empate belga veio com com gol contra de Hany, aos 21 da etapa final.

    Agora aos 34 anos, o meia está sem clube, após dar adeus ao Liverpool, onde atuou de 2017 a 2026 e conquistou, em 442 jogos, títulos como o Mundial de Clubes da Fifa de 2019, a Champions League de 2018/19 e a Supercopa da Uefa de 2019, além da Premier League de 2019/20.

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    Salah disputa a bola no alto com o belga Castagne no empate em Seattle (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Salah disputa a bola no alto com o belga Castagne no empate em Seattle (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Salah estreou em Copas em 2018

    Em Copas, a estreia de Salah foi em 2018, na Rússia, onde marcou gols nas derrotas para a anfitriã (3 a 1) e para a Arábia Saudita (2 a 1).

    No último amistoso antes do Mundial de 2026, o Egito, mesmo com Salah em campo, perdeu amistoso para o Brasil, por 2 a 1, com gols de Endrick e Bruno Guimarães.

    Antes de 2018, o Egito disputou as Copas de 1934 e de 1990.

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    Gráfico mostra feitos do egípcio Mohamed Salah (Reprodução)
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