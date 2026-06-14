Ancelotti muda postura em publicação após empate entre Brasil e Marrocos: 'Primeiro passo' Impaciente em entrevistas logo após a partida, técnico da Seleção Brasileira demonstra otimismo em postagem

O técnico Carlo Ancelotti se manifestou neste domingo (14), um dia após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na estreia das duas seleções pela Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais, o treinador ressaltou a importância do primeiro jogo e destacou a continuidade do trabalho para a sequência da competição.

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— Ontem (sábado) demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos! — escreveu o italiano.

Ontem demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos! pic.twitter.com/NFvtKJwKFs — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 15, 2026

A declaração de Ancelotti tem tom diferente do adotado na entrevista coletiva logo após o empate com Marrocos. Conhecido pelo trato cordial com jornalistas e pela habilidade de lidar com perguntas sem perder o bom humor, o comandante exibiu respostas mais secas e atravessadas em alguns momentos, especialmente quando os questionamentos envolviam jogadores que permaneceram no banco de reservas durante toda a partida.

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O clima também chamou a atenção na zona mista. Após deixar a sala de imprensa, Ancelotti foi chamado por alguns jornalistas para rápidas entrevistas. Entre eles estavam profissionais com quem o técnico costuma brincar e manter uma relação bastante amistosa desde o início de sua trajetória na Seleção. Desta vez, porém, o italiano passou sem parar, com semblante fechado e expressão de poucos amigos, comportamento raro para alguém conhecido justamente pela simpatia nos bastidores.

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 19, contra o Haiti, na Filadélfia (EUA), em partida válida pela segunda rodada do Grupo C. Uma vitória é importante para encaminhar a classificação à fase de mata-mata da Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos, pela fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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