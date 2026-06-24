Neymar estreia nos braços do povo para a 4ª Copa do Mundo Atacante entra no segundo tempo em jogo que sela a classificação para a 2ª fase

MIAMI, FL (EUA) - Muito provavelmente, Matheus Cunha se transformou na noite desta quarta-feira (24) no primeiro atacante do Brasil a sorrir ao ser substituído em uma Copa do Mundo. Foi aos 31 minutos do segundo tempo, quando o camisa 9 da Seleção deixou o campo para a entrada do 10, Neymar. O atacante do Santos, que não jogava uma partida desde 17 de maio, estreou no Mundial na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a 1ª colocação do Grupo C.

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A torcida pedia por Neymar desde os seis minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 2 a 0. Os gritos de "Neymar, Neymar" voltaram fortes aos 14, um minuto antes de Matheus Cunha fazer o terceiro. Aos 27, o técnico Carlo Ancelotti decidiu chamar o atacante.

Do momento em que Neymar tirou o colete de reserva até efetivamente entrar em campo, passaram-se os quatro minutos mais demorados para o atacante desde aqueles quatro que faltaram para o Brasil eliminar a Croácia, nas quartas de final de 2022 — gol, inclusive, de Neymar.

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Nesta quarta-feira, Neymar entrou em campo e logo foi para o lado que se sente mais à vontade, entre o meio e a esquerda de ataque. De imediato, ganhou a marcação individual de Jack Hendry, que passou a perseguir o atacante brasileiro onde quer que ele estivesse.

O camisa 10 do Brasil correu, voltou para ajudar a marcação no meio campo e se tornou no cobrador oficial de bolas paradas. Foram dois escanteios e uma falta batida pela meia-esquerda. Por aquele lado, também deu a única finalização a gol, num chute à meia altura que o goleiro Angus Gunn defendeu sem maiores problemas.

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A estreia de Neymar em sua quarta Copa do Mundo não teve o brilhantismo das outras três, mas a julgar pela festa da torcida e pelo sorriso de quem cedeu seu lugar em campo, teve ao menos o mesmo impacto.

Momento em que Neymar volta a jogar pela Seleção, na 4ª Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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