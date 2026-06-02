Adversário do Brasil vence amistoso por goleada antes da Copa e acende alerta

A seleção do Haiti, um dos adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, venceu a Nova Zelândia em amistoso realizado nesta terça-feira (2), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, de goleada. A equipe não enfrentou dificuldades diante do rival da Oceania e aplicou um 4 a 0, com três gols marcados na segunda etapa.

continua após a publicidade

Os grandes destaques da partida foram Wilson Isidor, que flutuou por todo ataque gerando chances para a equipe haitiana, e ainda distribuiu uma assistência, e Ruben Providence, autor do primeiro dos quatro gols da seleção vencedora.

➡️ Camisas lançadas para Copa do Mundo não devem ser usadas; entenda por quê

Ruben Providence comemora gol pela seleção do Haiti (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Entrando no segundo tempo, Lenny Joseph tornou a equipe do Haiti mais ofensiva e, em uma das oportunidades, marcou o segundo gol com apenas quatro minutos em campo. O terceiro tento foi marcado por Frantzdy Pierrot. As duas equipes mudaram quase o time completo ao longo do segundo tempo, e uma das peças haitianas também brocou; o lateral-esquerdo Duke Lacroix fez um belo gol recebendo um cruzamento rasteiro da direita e finalizando com efeito no canto do goleiro neozelandês.

continua após a publicidade

➡️ Craque do Flamengo recusa convocação para seleção antes da Copa; entenda

Saiba o caminho do Haiti na Copa do Mundo

Integrante do Grupo C, a equipe caribenha terá uma sequência de três grandes desafios em solo norte-americano, e enfrentará o Brasil na primeira fase.

A caminhada dos haitianos no torneio começa oficialmente no dia 13 de junho, um sábado, quando a equipe enfrenta a Escócia. A estreia da seleção está agendada para as 22h, no gramado do Gillette Stadium, em Massachusetts.

continua após a publicidade

O segundo compromisso do calendário promete atrair os holofotes internacionais. Na sexta-feira seguinte, dia 19 de junho, o Haiti entra em campo para encarar a Seleção Brasileira. O duelo de peso está marcado para as 21h30 e terá como palco o Lincoln Financial Field, localizado na Filadélfia.

Para fechar a sua participação na primeira etapa da competição, os caribenhos medem forças contra o Marrocos no dia 24 de junho, uma quarta-feira. A partida decisiva, que pode carimbar a vaga para a próxima fase, também acontece às 21h30, desta vez no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.