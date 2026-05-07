Se tem Copa do Mundo, tem Shakira cantando. A artista colombiana usou suas redes sociais nesta quinta-feira (7) para anunciar o lançamento de "Dai Dai", a música oficial do Mundial de 2026. A faixa, que conta com a colaboração do nigeriano Burna Boy, promete ser o hit do torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

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O anúncio chamou a atenção, especialmente pelo cenário escolhido para o videoclipe: o Estádio do Maracanã. Em uma prévia divulgada nas redes sociais, a cantora aparece no gramado do templo do futebol brasileiro. A música completa e o clipe oficial serão lançados na próxima quinta-feira, dia 14 de maio.

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O nome da canção, "Dai Dai", carrega um simbolismo curioso. Faz referência a uma laranja amarga japonesa que simboliza longevidade. A sonoridade une a energia latina de Shakira ao afrobeats de Burna Boy, refletindo a diversidade cultural que a Fifa busca para esta edição histórica com 48 seleções.

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Esta será a quarta vez que Shakira colabora oficialmente com um Mundial. Ela já é dona de clássicos como "Hips Don't Lie" (Alemanha 2006), o icônico "Waka Waka" (África do Sul 2010) e "La La La" (Brasil 2014).

Shakira e Jennifer Lopez no Super Bowl (Foto: Kevin Winter/AFP)

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A nova faixa integrará o álbum oficial da Copa de 2026, que já conta com a canção "Lighter", uma parceria entre Jelly Roll (EUA), Carín León (México) e Cirkut (Canadá). Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o projeto musical é uma "declaração sobre para onde o futebol mundial está caminhando". A expectativa é que Shakira se apresente em uma das cerimônias do torneio, que começa no dia 11 de junho, no Estádio Azteca.

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