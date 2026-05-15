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Olá, amigos, tudo bem? Aqui em Indianapolis são 20h30, no horário do Brasil, e acabou de terminar o quarto dia de treinos para a Indy 500, do dia 24. Estamos nessa tocada desde o dia 12 e nesta sexta-feira (15), em especial, aconteceu o Fast Friday, que é o dia dos treinos mais rápidos. Vou explicar.

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Nos três primeiros dias, andamos prioritariamente com a configuração de corrida no meu Dallara Honda #06 da Meyer Shank Racing. Esse, na verdade, é o grande propósito dessa fase de preparação. Não me entendam mal, não estou dizendo que o Qualifying não é importante; pelo contrário, é muito importante.

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A estratégia é simples como andar de bicicleta

Helio Castroneves busca o penta na Indianapolis 500 (Foto: Penske Entertainment)

Entretanto, você pode até não ter uma performance suficiente para largar nas primeiras filas, mas é fundamental estar com um ótimo acerto para encarar as 200 voltas com muita velocidade, obviamente, mas tendo em mente desgaste de pneus, economia de combustível e muita paciência para não desgastar o carro em demasia.

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Na prática, não adianta nada sair feito maluco nas primeiras voltas, batendo recorde, e chegar na fase decisiva com a língua de fora. A estratégia é simples como andar de bicicleta: não se envolver em confusão na largada, evitar os mais afoitos, manter seu carro entre os primeiros, mas sem judiar do "menino" e, nas 50 voltas finais, quando o bicho de fato pega, piloto e carro precisam estar tinindo para lutar pela vitória.

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Claro que a gente busca velocidade em todo treino, mas está todo mundo buscando seu acerto, experimentando coisas diferentes, os tanques nunca estão com quantidade equivalente de combustível, o mesmo pode ser dito em relação à 'vida' dos pneus. Já no treino de hoje, embora ainda não haja disputa de posições, as coisas começam a ficar mais visíveis. O principal trabalho é para o Qualifying, já com a configuração de classificação.

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A diferença está no fato de os motores receberem um acréscimo de potência na ordem de 100 hp, ou seja, vamos para a disputa do Pole Day com quase 700 hp de potência. Nesta sexta, na minha 27ª e penúltima volta do dia, fiz minha melhor volta com média de 372,944 km/h, com máxima de 386,052 km/h. Obviamente que esses são números que a gente não conta para a mãe, mas são marcas robustas que me trazem confiança.

Baixa no BRB Stock Car Pro Series

Helio Castroneves nos preparativos para a corrida em Indianapolis 500 (Foto: Penske Entertainment)

Vou ser honesto com vocês: não é uma performance que me garantiria a pole, se o Qualy fosse hoje, mas estamos no caminho e fico feliz por isso. O pessoal da equipe está trabalhando com uma garra incrível e o entrosamento é muito bom. Na semana que vem, antevéspera da Indy 500, espero ter boas notícias para dar sobre o Qualifying.

Como vocês já perceberam, não conseguirei participar da etapa do BRB Stock Car Pro Series, neste final de semana, em Goiânia. Então, mando daqui um abraço para meus companheiros da Mercado Livre Racing, principalmente para o Caio Chaves, piloto de 18 anos que ocupará o meu lugar. Super boa sorte, Caio, senta o sapato e cuida do meu carro.

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