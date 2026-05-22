Papo com Helio Castroneves: chegou a hora; tudo pronto para a 110ª Indy 500

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Olá, pessoal, tudo bem? Enfim, estamos às vésperas da 110ª Indy 500, que acontece no domingo (24), a partir das 13h45, no horário do Brasília, para o desafio de 200 voltas pelo oval mais famoso do mundo, o Indianapolis Motor Speedway. Tudo isso será mostrado ao vivo pela "Band" e canais "ESPN", que certamente vão começar a transmitir bem antes. Como sempre, aqui no autódromo de Indianapolis ou pela televisão, é certeza de muita emoção e conto com a torcida de todos por mim e pelo Caio Collet. Eu vou para minha Indy 500 de número 26, enquanto o Caio fará sua estreia, a primeira de muitas, pois já mostrou muito talento e veio para ficar.

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Como não poderia ser diferente, estou super otimista para a disputa da 110ª Indy 500, e feliz por estar aqui. Indianapolis é um lugar maravilhoso, uma verdadeira casa para mim, pois alguns dos grandes momentos da minha carreira aconteceram justamente aqui. Então, o simples fato de me manter competitivo, em ótima forma, rápido e numa equipe maravilhosa como a Meyer Shank Racing já é motivo de muita alegria.

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Motivação em busca do penta na Indy 500

Obviamente que o fato de ser o único piloto com chances de conquistar a quinta vitória é uma motivação adicional, mas também uma responsabilidade por ser o único cidadão na face da Terra em condições de superar esse desafio. Se já é uma honra suprema estar no topo da lista dos vencedores ao lado do A. J. Foyt, Rick Mears e Al Unser, com quatro vitórias, a possibilidade de vencer pela quinta vez é mais extraordinária ainda.

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Mas, sendo muito honesto com vocês, essa honrosa situação não exerce pressão sobre mim. Não me entendam mal, quero muito essa conquista e estou aqui também por esse motivo. Só que, na hora do trabalho, o pensamento está voltado em acertar o carro, discutir soluções, bolar estratégias e fazer o melhor possível para esta corrida em si. E quando a corrida começa, toda a sua concentração está voltada para aquele momento.

Helio Castroneves busca o inédito penta na Indy 500 (Foto: Penske Entertainment / Divulgação)

Carro muito bem acertado

A boa performance não só minha, mas também do Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong, revelou o quanto a Meyer Shank Racing está competitiva para essa prova. Felix vai largar no P4, tendo faltado apenas um "pelinho" para conquistar a pole position. Eu vou largar no P14 e o Marcus no P16. Não nego, estar entre os 15 primeiros era minha meta realista para o Qualifying, mas me faltou um pouco de velocidade.

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Mas, realmente, isso não foi preocupante porque meu carro está muito bem acertado, equilibrado e funcionando direitinho no tráfego. Convenhamos, esses são elementos fundamentais para chegar nas últimas 50 voltas no grupo da frente com muita lenha ainda para queimar. É aquela velha história, que meu pai me ensinou ainda no kart e minha carreira só comprovou isso: para ganhar, você precisa primeiro chegar, e para chegar, tem de ter em mente que não se ganha uma corrida na primeira curva, mas se perder justamente aí.

Kyle Busch

Homenagem ao piloto Kyle Busch às vésperas da Indy 500 (Foto: Penske Entertainment / Divulgação)<br>

Por fim, amigos, não poderia encerrar minha coluna sem render minhas homenagens para Kyle Busch, que faleceu ontem aos 41 anos. Foi um choque para todo mundo saber que esse grande ídolo da NASCAR e do automobilismo estava hospitalizado, depois de vencer domingo. Imaginem, então, saber da morte dele na noite de ontem, quinta-feira. Juro que pensei que era alguma piada de mal gosto quando soube. Infelizmente, não era. Que Deus ampare sua família nesse momento de dor e perda indescritível.

É isso, amigos, fiquem bem, curtam a Indy 500 no domingo e excelente final de semana.

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