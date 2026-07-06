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Operação VAR: jogadores entram na mira e são alvo de busca da Polícia Civil

Terceira fase da Operação VAR cumpriu mandados no Rio de Janeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 14:06
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Zagueiro Luiz Gustavo, com casaco do Bangu, sendo preso
Zagueiro Luiz Gustavo Lopes dos Santos (Foto: Divulgação/PCERJ)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta segunda-feira (6), a terceira fase da Operação VAR, que investiga um esquema de manipulação de resultados em partidas do Campeonato Carioca e lavagem de dinheiro. A ação foi coordenada pela Delegacia do Consumidor (Decon) e teve como alvos dois jogadores suspeitos de participação no esquema.

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    • Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na Maré, Zona Norte, e também na sede do Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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    Um dos investigados, o zagueiro Luiz Gustavo Lopes dos Santos, foi conduzido à Decon para prestar esclarecimentos. À época dos fatos, o defensor atuava pela Portuguesa-RJ e atualmente defende o Olaria. O outro alvo é o meio-campista Sidney de Freitas Pages, conhecido como Sidão, que defendia o Nova Iguaçu e hoje atua pelo Dibrados F.C., equipe da Kings League. Até o momento da divulgação da operação, ele não havia sido localizado.

    Suspeita envolve cartão amarelo para favorecer apostas

    As investigações tiveram início em 2024, após uma denúncia da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que apontou indícios de irregularidades em partidas do Campeonato Carioca.

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    • Segundo a Polícia Civil, Luiz Gustavo é investigado por, supostamente, ter recebido um cartão amarelo de forma deliberada durante a vitória da Portuguesa por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A suspeita é de que a advertência tenha sido combinada para beneficiar apostadores em plataformas de apostas esportivas.

    Zagueiro Luiz Gustavo, com casaco do Bangu, sendo preso
    Zagueiro Luiz Gustavo Lopes dos Santos durante a Operação VAR (Foto: Divulgação/PCERJ)

    De acordo com os investigadores, o caso faz parte de um possível esquema de manipulação de "microapostas", modalidade em que as apostas são feitas sobre acontecimentos específicos da partida, como cartões, faltas e escanteios, e não necessariamente sobre o resultado final do jogo.

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    Durante a operação, materiais foram apreendidos e serão analisados para identificar a participação dos investigados e de possíveis outros envolvidos no esquema. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer a atuação de cada suspeito e reunir novas provas.

    Atletas já haviam sido suspensos pelo TJD-RJ

    Em junho, o Lance! revelou que Luiz Gustavo Lopes dos Santos e Sidney de Freitas Pages foram suspensos por 365 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ) por manipulação de resultados.

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    Os dois foram considerados culpados, por unanimidade, pela 6ª Comissão Disciplinar após relatórios da empresa SportRadar, responsável pelo monitoramento do Campeonato Carioca, apontarem um volume atípico de apostas para que ambos recebessem cartão amarelo na partida entre Portuguesa e Nova Iguaçu.

    Segundo a apuração da reportagem, o mercado de apostas movimentou cerca de R$ 253 mil no confronto, sendo que aproximadamente 80% do valor foi direcionado justamente para a aposta envolvendo os cartões amarelos dos dois jogadores. Além das suspensões dos atletas, dois dirigentes da Portuguesa também foram punidos por falta de cooperação durante a investigação.

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