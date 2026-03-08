Zubeldía explica titularidade de Freytes no Fluminense: 'Não tem sentido'

Vaiado mais uma vez no Maracanã pela torcida do Fluminense, Freytes foi defendido por Zubeldía. O treinador foi questionado sobre a titularidade do jogador após a derrota nos pênaltis para o Flamengo, na final do Campeonato Carioca.

— A temporada está apenas começando. Vai ser um ano muito longo e, pouco a pouco, os jogadores que conseguirem se impor como titulares vão mostrar isso com o tempo. No caso do Freytes, acredito que ele já fez partidas muito boas, outras em que cometeu alguns erros, e hoje fez um bom jogo. Não perdemos a final por causa dele especificamente. Houve outros fatores. Então ficar preso apenas a isso, para mim, não tem sentido — disse Zubeldía, que seguiu:

— Com o tempo e com a sequência de jogos, ainda teremos muitos ao longo da temporada, todos vão ter oportunidades e todos serão importantes. Temos um bom elenco e não precisamos nos apressar nas decisões. Desde que cheguei, o time sempre respondeu bem. Infelizmente perdemos duas decisões nos pênaltis, então esse é um ponto que ainda precisamos melhorar.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (12) e visita o Remo no Mangueirão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e conquista o 40° Campeonato Carioca

O Flamengo superou o Fluminense por 5 a 4 nos pênaltis neste domingo (8) para conquistar o Campeonato Carioca no Maracanã. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, Agustín Rossi fez duas defesas na disputa de pênaltis e levou o Rubro-Negro ao título.

Zubeldía em Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

