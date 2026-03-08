Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para a final do Carioca contra o Fluminense

O técnico Leonardo Jardim, que faz a sua estreia no comando técnico do Flamengo, definiu a escalação da equipe para a final do Campeonato Carioca. No clássico com o Fluminense no Maracanã, às 18h (de Brasília), o treinador optou por deixar Lucas Paquetá no banco de reservas.

Escalação do Flamengo para o clássico com o Fluminense

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para a final contra o Fluminense (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Rubro-Negro conta com dois desfalques para a final do estadual. O atacante Bruno Henrique não foi relacionado para o jogo por conta de um quadro de pubalgia. O mesmo segue atividades com o departamento médico. Já Saúl se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo.

Decisão em jogo único

O regulamento do Campeonato Carioca deste ano prevê final única. Ou seja, quem vencer fica com a taça. O Tricolor, campeão da Taça Guanabara, eliminou o Vasco na semifinal. Já o Rubro-Negro deixou o Madureira para trás.

Em caso de empate no tempo normal, a taça será disputada nos pênaltis.

Ficha Técnica ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final do Campeonato Carioca

📍Estádio: Maracanã, RJ

⏰Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📺Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e também da ge TV no YouTube

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

📟 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.