Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para a final do Carioca contra o Fluminense
Equipes se enfrentam às 18h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Leonardo Jardim, que faz a sua estreia no comando técnico do Flamengo, definiu a escalação da equipe para a final do Campeonato Carioca. No clássico com o Fluminense no Maracanã, às 18h (de Brasília), o treinador optou por deixar Lucas Paquetá no banco de reservas.
AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Fluminense x Flamengo pela final do Campeonato Carioca
Futebol Nacional
Final repetida? Flamengo e Fluminense escrevem mais um capítulo na decisão do Carioca
Campeonato Carioca
Sem Bruno Henrique, Flamengo divulga relacionados para o Fla-Flu
Flamengo
Escalação do Flamengo para o clássico com o Fluminense
O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O Rubro-Negro conta com dois desfalques para a final do estadual. O atacante Bruno Henrique não foi relacionado para o jogo por conta de um quadro de pubalgia. O mesmo segue atividades com o departamento médico. Já Saúl se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo.
Decisão em jogo único
O regulamento do Campeonato Carioca deste ano prevê final única. Ou seja, quem vencer fica com a taça. O Tricolor, campeão da Taça Guanabara, eliminou o Vasco na semifinal. Já o Rubro-Negro deixou o Madureira para trás.
Em caso de empate no tempo normal, a taça será disputada nos pênaltis.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Ficha Técnica ✅
FLUMINENSE X FLAMENGO
Final do Campeonato Carioca
📍Estádio: Maracanã, RJ
⏰Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)
📺Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e também da ge TV no YouTube
🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto
📟 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias