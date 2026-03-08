Fluminense e Flamengo fazem novamente a final do Campeonato Carioca, neste domingo, no Maracanã. Parece até filme repetido, já que das últimas seis decisões, em apenas uma houve um intruso: o Nova Iguaçu, em 2024, que foi derrotado pelo Rubro-Negro.

Nas cinco decisões em questão, o Flamengo levou vantagem no total, conquistando três vezes o Estadual: 2025, 2021 e 2020. O Fluminense saiu com a taça em duas ocasiões, em 2023 e em 2024, e tem, portanto, a chance de igualar a conta nesta década. No geral, porém, a superioridade rubro-negra é maior: o clube da Gávea tem 39 títulos estaduais contra 33 do Tricolor.

Atual bicampeão, o time rubro-negro vai precisar superar a crise, neste início de temporada, que culminou na demissão de Filipe Luís. Com o estreante Leonardo Jardim no comando, a equipe que vai a campo hoje é uma incógnita, ainda que o técnico português tenha dito que vai manter elementos implementados pelo treinador anterior.

— O treinador tem suas ideias, mas a principal virtude é rentabilizar seus ativos. Não vamos alterar neste momento porque já temos algo formado. Minha mensagem eu passei para os jogadores. Conheço o Flamengo bem porque jogamos ano passado o mesmo campeonato. Sei das qualidades e virtudes que o time tem. Com certeza, o treinador não vai trocar o DNA da equipe. Vai tentar colocar seu cunho pessoal em algumas situações, mas com certeza vamos aproveitar muito do trabalho do Luís - disse Jardim.



Pelo lado do Fluminense, há cautela. Capitão da equipe, Samuel Xavier disse que a crise do rival tem pouco peso quando o jogo começar.



- (A crise) Não pode ser distração para a gente, independente do que eles vêm passando. Todo clássico é um jogo diferente. Sabemos da qualidade da equipe deles. Não tem essa questão de favoritismo, isso fica para o lado de fora. Quando o juiz apita, acaba tudo isso - disse o lateral.

Ficha do jogo FLU FLA Fla-Flu Final do Campeonato Carioca Data e Hora domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília) Local Maracanã, RJ Árbitro Bruno Arleu de Araújo Assistentes Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto Var Carlos Eduardo Nunes Braga Onde assistir

Como chegam Fluminense e Flamengo?

O Fluminense chega à decisão após eliminar o Vasco na semifinal e tenta conquistar seu 34º título estadual. Campeão da Taça Guanabara, o time de Luis Zubeldía fará a final com mando no Maracanã e terá o treinador novamente à beira do campo após cumprir suspensão na semifinal.

Na lista de relacionados para a decisão, o Tricolor não tem Cano, Soteldo, Bernal e Nonato.

O Flamengo, atual campeão carioca, busca levantar o troféu estadual pela 40ª vez. A final marcará também a estreia de Leonardo Jardim no comando da equipe rubro-negra após a saída de Filipe Luís.

No elenco rubro-negro, o único desfalque confirmado é Saúl, que segue em recuperação após cirurgia. Bruno Henrique ainda é dúvida para a decisão.

Ficha Técnica ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final do Campeonato Carioca

📍Estádio: Maracanã, RJ

⏰Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📺Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e também da ge TV no YouTube

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

📟 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Pedro e Plata (Luiz Araújo).