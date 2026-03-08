Zubeldía explica escolha de cobradores de pênalti em Fluminense x Flamengo

Após a derrota do Fluminense para o Flamengo na final do Carioca, na disputa de pênaltis, Luis Zubeldía falou com a imprensa em entrevista coletiva. O treinador comentou sobre a escolha dos batedores, que não teve Canobbio, que chegou a fazer cobranças em outras partidas no tempo normal.

— A escolha é feita de acordo com o que vamos observando durante a semana e com o perfil dos jogadores que estão em campo. Quando você escolhe um, sempre perguntam por que não foi outro. Isso é normal. São decisões, e assumimos essas decisões. Estivemos perto de vencer nos pênaltis e acho que fizemos tudo o que era possível para competir ao máximo. Mas não foi suficiente — disse Zubeldía, que avaliou a partida em geral:

— A análise é que foi um jogo muito, muito equilibrado, muito disputado, típico de final. Praticamente não houve diferenças entre as duas equipes. Era algo que já imaginávamos, porque sabemos que esse tipo de partida costuma ser assim. Fica como algo pendente: conseguir vencer nas disputas de pênaltis. Pensando no que vem pela frente, na Copa do Brasil e na Libertadores, são torneios em que esse tipo de decisão pode acontecer. Então, entre as coisas boas que o time tem, uma das que ainda podemos melhorar é justamente conseguir ganhar a próxima disputa de pênaltis.

O treinador foi questionado mais de uma vez sobre a escolha de batedores, Zubeldía reforçou que evoluir nas disputas é essencial para ganhar títulos. O argentino ainda contou que foi ele quem decidiu que Canobbio não bateria na disputa.

— Sim, vamos encontrar isso (o batedor ideal). Vamos encontrar. É verdade que, às vezes, se o Ganso está em campo ou se o Savarino está em campo, podem ser jogadores que cobrem pênaltis. O Lucho também pode ser outra opção, mas certamente vamos encontrar a solução.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (12) e visita o Remo no Mangueirão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Serna durante a partida entre Flamengo e Fluminense no Carioca 2026 (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

