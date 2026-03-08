menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Veja os campeões estaduais do futebol brasileiro neste fim de semana

Doze finais agitaram o futebol brasileiro no sábado (7) e domingo (8)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
22:01
Atualizado há 2 minutos
O Flamengo foi campeão carioca pela 40ª vez (Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)
O Flamengo foi campeão carioca pela 40ª vez (Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)
Doze finais de estaduais foram disputados entre sábado (7) e domingo (8) pelo Brasil. Com duelos em todas as regiões do país, o Lance! irá mostrar o campeão de casa decisão que ocorreu neste final de semana.

Os campeonatos Capixaba, Potiguar, Paraibano, Piauiense, Sul-mato-grossense, Brasiliense, Amazonense (segundo turno), Tocantinense, Rondônense, Roraimense, Acreano e Amapaense estão em fases antes da final. Já o Campeonato Maranhense já teve a decisão disputada, com vitória do IAPE sobre o Maranhão por 1 a 0. Veja o jogo completo no Youtube do Lance!. Em Sergipe e Goiás, as partidas de ida das finais foram realizadas.

Sudeste

Rio de Janeiro

O Flamengo se tornou campeão carioca pela 40ª vez ao derrotar o Fluminense por 5 a 4 nos pênaltis, após empatar por 0 a 0 nos noventa minutos. A decisão foi disputada em jogo único, no Maracanã, neste domingo (8). Agustín Rossi defendeu as cobranças de Guga e Otávio para consagrar mais um título do Rubro-Negro.

estaduais
Flamengo festeja a conquista do Estadual ((Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)<br>Agencia F8/Agencia F8

São Paulo

Com duas vitórias sobre o Novorizontino, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista pela 27ª vez. Após ter vencido a ida por 1 a 0, na quarta-feira (4), o Alviverde superou o Tigre do Vale por 2 a 1 com gols de Murilo e Vitor Roque e levou o título neste domingo (8).

Murilo comemora gol ao lado de Vitor Roque, pela final do Paulistão. (Foto: JOTA ARNALDO/RP FOTOPRESS)
Murilo comemora gol ao lado de Vitor Roque, pela final do Paulistão. (Foto: JOTA ARNALDO/RP FOTOPRESS)

Minas Gerais

No Mineirão, no domingo (8), o Cruzeiro superou o Atlético-MG por 1 a 0 com gol de Kaio Jorge, aos 14 minutos do segundo tempo. Com a vitória, a Raposa venceu o Campeonato Mineiro pela 39ª vez na história.

estaduais
Kaio Jorge decidiu final do Campeonato Mineiro de 2026 (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Sul

Paraná

A final do Campeonato Paranaense foi disputada entre Londrina e Operário, no sábado (7), no Estádio do Café. Após novo empate em 0 a 0, a decisão foi aos pênaltis, em que o Fantasma levou a melhor por 4 a 3 e se tornou campeão pela terceira vez na história, sendo a segunda consecutiva.

Santa Catarina

O Barra se sagrou campeão catarinense pela primeira vez na história ao superar a Chapecoense por 3 a 2 no placar agregado. Mesmo com derrota por 1 a 0 no segundo jogo da final, neste domingo (8), a equipe de Balneário Camboriú levou a taça após ter vencido a ida por 3 a 1.

Este é também é o primeiro título catarinense de um time da cidade de Balneário Camboriú.

Rio Grande do Sul

O Grêmio conquistou o título do Campeonato Gaúcho pela 44ª vez, sendo a oitava vez em nove anos, ao superar o Internacional na final, neste domingo (8). Na partida de ida, na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 0. Já no Beira-Rio, o Gre-Nal terminou empatado por 1 a 1.

O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho pela 44ª vez (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)
O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho pela 44ª vez (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Nordeste

Bahia

O Campeonato Baiano foi conquistado pelo Bahia, no sábado (7), que venceu o Vitória por 2 a 1, de virada na final em jogo único, realizado na Arena Fonte Nova. Com o título, o Tricolor de Aço levou a taça pela 52ª vez em sua história. Os gols do triunfo foram marcados foram feitos por Jean Lucas.

Jean Lucas, jogador do Bahia estaduais
Jean Lucas marcou os gols do título do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Pernambuco

Após empate por 3 a 3 na Ilha do Retiro, o Sport superou o Náutico por 3 a 0, no Estádio dos Aflitos, e se tornou campeão pernambucano pela 45ª vez, sendo a quarta consecutiva, no domingo (8). Os gols da vitória do Leão foram marcados por Iury Castilho (2x) e Augusto Pucci.

Ceará

Fortaleza se tornou campeão cearense pela 48ª vez na história ao vencer o Ceará nos pênaltis por 5 a 4, após novo empate por 1 a 1 no segundo jogo da final, neste domingo (8). A conquista faz com que o Leão do Pici empatasse com o Vozão em números de títulos estaduais.

Alagoas

No sábado (7), o CRB se tornou campeão alagoano após superar o ASA por 4 a 1 no agregado. Na partida de ida, o Galo da Praia venceu por 3 a 0 e confirmou o 36° título, sendo o quinto seguido, após empate por 1 a 1.

Centro-Oeste

Mato Grosso

O Mixto conquistou o Campeonato Mato-grossense pela 25ª vez na história, sendo o primeiro em 18 anos, após vencer o Luverdense por 5 a 3 nos pênaltis, neste domingo (8), após novo empate por 0 a 0.

Norte

Pará

O Paysandu se sagrou campeonato paraense pela 51ª vez ao superar o Remo por 2 a 1 em dois jogos. Na ida, o Papão da Curuzu venceu por 2 a 1. Já na volta, neste domingo (8), segurou o empate por 0 a 0 para levar o título sobre o maior rival.

