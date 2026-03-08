Veja os campeões estaduais do futebol brasileiro neste fim de semana
Doze finais agitaram o futebol brasileiro no sábado (7) e domingo (8)
Doze finais de estaduais foram disputados entre sábado (7) e domingo (8) pelo Brasil. Com duelos em todas as regiões do país, o Lance! irá mostrar o campeão de casa decisão que ocorreu neste final de semana.
Os campeonatos Capixaba, Potiguar, Paraibano, Piauiense, Sul-mato-grossense, Brasiliense, Amazonense (segundo turno), Tocantinense, Rondônense, Roraimense, Acreano e Amapaense estão em fases antes da final. Já o Campeonato Maranhense já teve a decisão disputada, com vitória do IAPE sobre o Maranhão por 1 a 0. Veja o jogo completo no Youtube do Lance!. Em Sergipe e Goiás, as partidas de ida das finais foram realizadas.
Sudeste
Rio de Janeiro
O Flamengo se tornou campeão carioca pela 40ª vez ao derrotar o Fluminense por 5 a 4 nos pênaltis, após empatar por 0 a 0 nos noventa minutos. A decisão foi disputada em jogo único, no Maracanã, neste domingo (8). Agustín Rossi defendeu as cobranças de Guga e Otávio para consagrar mais um título do Rubro-Negro.
São Paulo
Com duas vitórias sobre o Novorizontino, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista pela 27ª vez. Após ter vencido a ida por 1 a 0, na quarta-feira (4), o Alviverde superou o Tigre do Vale por 2 a 1 com gols de Murilo e Vitor Roque e levou o título neste domingo (8).
Minas Gerais
No Mineirão, no domingo (8), o Cruzeiro superou o Atlético-MG por 1 a 0 com gol de Kaio Jorge, aos 14 minutos do segundo tempo. Com a vitória, a Raposa venceu o Campeonato Mineiro pela 39ª vez na história.
Sul
Paraná
A final do Campeonato Paranaense foi disputada entre Londrina e Operário, no sábado (7), no Estádio do Café. Após novo empate em 0 a 0, a decisão foi aos pênaltis, em que o Fantasma levou a melhor por 4 a 3 e se tornou campeão pela terceira vez na história, sendo a segunda consecutiva.
Santa Catarina
O Barra se sagrou campeão catarinense pela primeira vez na história ao superar a Chapecoense por 3 a 2 no placar agregado. Mesmo com derrota por 1 a 0 no segundo jogo da final, neste domingo (8), a equipe de Balneário Camboriú levou a taça após ter vencido a ida por 3 a 1.
Este é também é o primeiro título catarinense de um time da cidade de Balneário Camboriú.
Rio Grande do Sul
O Grêmio conquistou o título do Campeonato Gaúcho pela 44ª vez, sendo a oitava vez em nove anos, ao superar o Internacional na final, neste domingo (8). Na partida de ida, na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 0. Já no Beira-Rio, o Gre-Nal terminou empatado por 1 a 1.
Nordeste
Bahia
O Campeonato Baiano foi conquistado pelo Bahia, no sábado (7), que venceu o Vitória por 2 a 1, de virada na final em jogo único, realizado na Arena Fonte Nova. Com o título, o Tricolor de Aço levou a taça pela 52ª vez em sua história. Os gols do triunfo foram marcados foram feitos por Jean Lucas.
Pernambuco
Após empate por 3 a 3 na Ilha do Retiro, o Sport superou o Náutico por 3 a 0, no Estádio dos Aflitos, e se tornou campeão pernambucano pela 45ª vez, sendo a quarta consecutiva, no domingo (8). Os gols da vitória do Leão foram marcados por Iury Castilho (2x) e Augusto Pucci.
Ceará
Fortaleza se tornou campeão cearense pela 48ª vez na história ao vencer o Ceará nos pênaltis por 5 a 4, após novo empate por 1 a 1 no segundo jogo da final, neste domingo (8). A conquista faz com que o Leão do Pici empatasse com o Vozão em números de títulos estaduais.
Alagoas
No sábado (7), o CRB se tornou campeão alagoano após superar o ASA por 4 a 1 no agregado. Na partida de ida, o Galo da Praia venceu por 3 a 0 e confirmou o 36° título, sendo o quinto seguido, após empate por 1 a 1.
Centro-Oeste
Mato Grosso
O Mixto conquistou o Campeonato Mato-grossense pela 25ª vez na história, sendo o primeiro em 18 anos, após vencer o Luverdense por 5 a 3 nos pênaltis, neste domingo (8), após novo empate por 0 a 0.
Norte
Pará
O Paysandu se sagrou campeonato paraense pela 51ª vez ao superar o Remo por 2 a 1 em dois jogos. Na ida, o Papão da Curuzu venceu por 2 a 1. Já na volta, neste domingo (8), segurou o empate por 0 a 0 para levar o título sobre o maior rival.
