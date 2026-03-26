Polícia do Rio investiga suposto esquema de manipulação em jogo do Campeonato Carioca

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em inquérito aberto pela Delegacia do Consumidor (DECON), investiga um grupo de apostadores por possível esquema de apostas em partida do Campeonato Carioca deste ano. A suspeita vai em ganhos que chegam a cerca de R$ 300 mil.

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O duelo investigado é entre Portuguesa e Nova Iguaçu, no dia 7 de fevereiro, vencido pela Lusa por 1 a 0. O compromisso foi válido pela sexta rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação. As informações são do site "ge". Veja como foi o jogo!

O esquema seria em cima de cartões amarelos na partida. Ferj e CBF foram alertados de um número alto de apostas casadas para que Luiz Gustavo, lateral da Portuguesa, e Sidney, zagueiro/volante do Nova Iguaçu, fossem advertidos. Bruno Arleu, árbitro Fifa da Ferj, foi quem apitou o duelo.

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As duas advertências saíram. Sidney recebeu cartão amarelo no fim do primeiro tempo, e Luiz Gustavo logo no início do segundo. O investimento feito pelo apostadores teria sido de R$ 40 mil.

Portuguesa afasta jogador, e Nova Iguaçu confia na inocência

Os clubes tiveram posturas diferente em meio às investigações. De um lado, o Nova Iguaçu manteve seu atleta normalmente no grupo. Do outro, a Portuguesa, assim que tomou conhecimento do caso, afastou Luiz Gustavo das atividades e se colocou à disposição para colaborar nas investigações. O clube emitiu uma nota sobre o assunto.

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"A Associação Atlética Portuguesa informa que tomou ciência das investigações envolvendo o atleta Luiz Gustavo. Assim que foi comunicada sobre o caso, a diretoria do clube adotou imediatamente as medidas cabíveis, realizando o afastamento do jogador de suas atividades e colocando a instituição à disposição das autoridades competentes, colaborando integralmente para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos."

Troféu do Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

* O Lance! procurou a Delegacia do Consumidor (DECON) da Polícia Civil e aguarda um posicionamento sobre o caso. A matéria será atualizada assim que houver um posicionamento oficial.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.