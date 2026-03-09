Veja seleção do Campeonato Carioca 2026
Vice, Fluminense supera o campeão Flamengo e tem cinco nomes e o técnico no time
A Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (Ferj) anunciou nesta segunda-feira (9) a seleção do Campeonato Carioca 2026. Os premiados foram anunciados em evento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Mesmo derrotado na final, o Fluminense dominou o time dos melhores da competição, com cinco jogadores e o técnico Luis Zubeldía. O goleiro Fábio foi eleito o craque do estadual. O campeão Flamengo tem dois representante sna equipe ideal do torneio; Bangu, Botafogo, Madureira e Vasco têm um nome cada. Confira abaixo o time.
Seleção do Campeonato Carioca 2026
- Goleiro: Fábio (Fluminense);
- Lateral-direito: Puma Rodríguez (Vasco);
- Zagueiro central: Jemmes (Fluminense);
- Quarto zagueiro: Léo Pereira (Flamengo);
- Lateral-esquerdo: Matheus Julião (Madureira);
- Volante: Martinelli (Fluminense);
- Meia: Danilo (Botafogo);
- Meia: Lucho Acosta (Fluminense);
- Atacante: Kevin Serna (Fluminense);
- Atacante: PK (Bangu);
- Atacante: Pedro (Flamengo)
- Técnico: Luis Zubeldía (Fluminense).
Presentes no time ideal do estadual, Pedro, do Flamengo, e PK, do Bangu, dividiram a artilharia da competição com seis gols cada. Garrinsha, também do Alvirrubro, recebeu prêmio pelo gol mais bonito do campeonato, feito diante do Rubro-Negro na segunda rodada. Lucas Cruz, do Nova Iguaçu, foi eleito revelação.
