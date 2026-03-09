menu hamburguer
Veja seleção do Campeonato Carioca 2026

Vice, Fluminense supera o campeão Flamengo e tem cinco nomes e o técnico no time

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
20:46
Atualizado há 2 minutos
Campeonato Carioca seleção
imagem cameraJogadores premiados e representantes da seleção do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (Ferj) anunciou nesta segunda-feira (9) a seleção do Campeonato Carioca 2026. Os premiados foram anunciados em evento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Mesmo derrotado na final, o Fluminense dominou o time dos melhores da competição, com cinco jogadores e o técnico Luis Zubeldía. O goleiro Fábio foi eleito o craque do estadual. O campeão Flamengo tem dois representante sna equipe ideal do torneio; Bangu, Botafogo, Madureira e Vasco têm um nome cada. Confira abaixo o time.

Seleção do Campeonato Carioca 2026

  1. Goleiro: Fábio (Fluminense);
  2. Lateral-direito: Puma Rodríguez (Vasco);
  3. Zagueiro central: Jemmes (Fluminense);
  4. Quarto zagueiro: Léo Pereira (Flamengo);
  5. Lateral-esquerdo: Matheus Julião (Madureira);
  6. Volante: Martinelli (Fluminense);
  7. Meia: Danilo (Botafogo);
  8. Meia: Lucho Acosta (Fluminense);
  9. Atacante: Kevin Serna (Fluminense);
  10. Atacante: PK (Bangu);
  11. Atacante: Pedro (Flamengo)
  12. Técnico: Luis Zubeldía (Fluminense).

Presentes no time ideal do estadual, Pedro, do Flamengo, e PK, do Bangu, dividiram a artilharia da competição com seis gols cada. Garrinsha, também do Alvirrubro, recebeu prêmio pelo gol mais bonito do campeonato, feito diante do Rubro-Negro na segunda rodada. Lucas Cruz, do Nova Iguaçu, foi eleito revelação.

Fábio Fluminense Campeonato Carioca
Fábio, do Fluminense, eleito melhor goleiro e craque do Campeonato Carioca 2026 (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

