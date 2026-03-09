menu hamburguer
Fluminense

Fluminense tem seis nomes na seleção do Carioca; Fábio é eleito craque da competição

Tricolor foi derrotado pelo Flamengo na grande final

09/03/2026
20:58
Atualizado há 30 minutos
Fábio Fluminense Campeonato Carioca
imagem cameraFábio, do Fluminense, eleito melhor goleiro e craque do Campeonato Carioca 2026 (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar do vice-campeonato para o Flamengo, o Fluminense dominou a seleção do campeonato carioca, divulgada nesta segunda-feira (9). Ao todo, seis nomes formaram o time ideal, incluindo Zubeldía como técnico. O goleiro Fábio foi escolhido como craque da competição.

➡️Fora do São Paulo, Alisson manda recado após demissão de Crespo: 'A verdade sempre aparece'

Veja a seleção do Campeonato Carioca

Fábio (Fluminense); Pumita (Vasco), Jemmes (Fluminense), Léo Pereira (Flamengo) e Matheus Julião (Madureira); Danilo (Botafogo), Martinelli (Fluminense) e Lucho Acosta (Fluminense); Serna (Fluminense), PK (Bangu) e Pedro (Flamengo). Técnico: Luis Zubeldía (Fluminense)

➡️ Análise: Fluminense pode transformar vice para o Flamengo no Carioca em oportunidade

A premiação começou com o goleiro Fábio recebendo o prêmio de melhor goleiro. Em seguida, Puma superou Guga, que foi indicado a melhor lateral-direito. Jemmes venceu como melhor zagueiro central. O troféu foi recebido pelo vice-presidente do Flu, Ricardo Tenório. O cartola também recebeu as premiações de Martinelli, Acosta, Serna e Zubeldía, que não estavam presentes. John Kennedy concorreu ao prêmio de melhor atacante.

Fábio Fluminense Campeonato Carioca
Fábio, do Fluminense, eleito melhor goleiro e craque do Campeonato Carioca 2026 (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e conquista o 40° Campeonato Carioca

O Flamengo superou o Tricolor por 5 a 4 nos pênaltis neste domingo (8) para conquistar o Campeonato Carioca no Maracanã. Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

O que vem por aí?

O Flu volta a campo na próxima quinta-feira (12) e visita o Remo no Mangueirão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

