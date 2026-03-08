Zubeldía define escalação do Fluminense para final do Carioca contra o Flamengo

O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8). O técnico Luis Zubeldía tem desfalques os desfalques de Bernal, Nonato e Soteldo por lesão. O time titular manteve a base dos últimos jogos.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Fluminense garante vaga na grande decisão do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

O volante Facundo Bernal segue em recuperação de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito, enquanto Nonato está na fase final de recuperação de lesão muscular. O atacante Soteldo também realiza tratamento após um problema oftalmológico.

Todos os relacionados

Goleiros

Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga

Laterais

Samuel Xavier, Renê, Guga e Guilherme Arana

Zagueiros

Freytes, Ignacio, Jemmes e Igor Rabello

Meio-campistas

Martinelli, Otávio, Hércules, Lucho Acosta, PH Ganso e Savarino

Atacantes

Kevin Serna, Canobbio, John Kennedy, Santi Moreno, Wesley Natã e Keven Samuel

Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã, às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis. O clássico será o segundo Fla-Flu da temporada, após vitória tricolor por 2 a 1 na fase inicial do estadual.

