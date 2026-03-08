menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Zubeldía define escalação do Fluminense para final do Carioca contra o Flamengo

Tricolor decide Carioca contra o Rubro-Negro pela sétima vez em oito anos

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
17:02
John Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraJohn Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8). O técnico Luis Zubeldía tem desfalques os desfalques de Bernal, Nonato e Soteldo por lesão. O time titular manteve a base dos últimos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Acosta elogia Fla-Flu e sonha com primeira taça pelo Fluminense: 'Muito lindo'

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Fluminense garante vaga na grande decisão do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
Fluminense garante vaga na grande decisão do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

O volante Facundo Bernal segue em recuperação de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito, enquanto Nonato está na fase final de recuperação de lesão muscular. O atacante Soteldo também realiza tratamento após um problema oftalmológico.

➡️ Fluminense amplia contrato de patrocínio máster e entra no top-5 do Brasil com até R$ 344 milhões

Todos os relacionados

Goleiros
Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga

Laterais
Samuel Xavier, Renê, Guga e Guilherme Arana

Zagueiros
Freytes, Ignacio, Jemmes e Igor Rabello

Meio-campistas
Martinelli, Otávio, Hércules, Lucho Acosta, PH Ganso e Savarino

Atacantes
Kevin Serna, Canobbio, John Kennedy, Santi Moreno, Wesley Natã e Keven Samuel

Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã, às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis. O clássico será o segundo Fla-Flu da temporada, após vitória tricolor por 2 a 1 na fase inicial do estadual.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na final do Carioca entre Flamengo e Fluminense!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias