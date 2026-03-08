Zubeldía define escalação do Fluminense para final do Carioca contra o Flamengo
Tricolor decide Carioca contra o Rubro-Negro pela sétima vez em oito anos
O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8). O técnico Luis Zubeldía tem desfalques os desfalques de Bernal, Nonato e Soteldo por lesão. O time titular manteve a base dos últimos jogos.
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.
O volante Facundo Bernal segue em recuperação de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito, enquanto Nonato está na fase final de recuperação de lesão muscular. O atacante Soteldo também realiza tratamento após um problema oftalmológico.
Todos os relacionados
Goleiros
Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga
Laterais
Samuel Xavier, Renê, Guga e Guilherme Arana
Zagueiros
Freytes, Ignacio, Jemmes e Igor Rabello
Meio-campistas
Martinelli, Otávio, Hércules, Lucho Acosta, PH Ganso e Savarino
Atacantes
Kevin Serna, Canobbio, John Kennedy, Santi Moreno, Wesley Natã e Keven Samuel
Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã, às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis. O clássico será o segundo Fla-Flu da temporada, após vitória tricolor por 2 a 1 na fase inicial do estadual.
