Pedro elogia Leonardo Jardim após título carioca do Flamengo: 'Ele entende'

Pedro está satisfeito com o início de trabalho de Leonardo Jardim no Flamengo. Em entrevista no campo do Maracanã durante a comemoração do título do Campeonato Carioca no último domingo (8), diante do Fluminense, o atacante elogiou o novo comandante, afirmando que o português, mesmo em pouco tempo, entende como ele gosta de jogar.

continua após a publicidade

➡️ Bap, presidente do Flamengo, responde se Filipe Luís receberá medalha de campeão e diz: 'Vida que segue'

— Um início muito bom, né? Individualmente, falei com ele também. Ele teve poucos dias, mas entende a maneira que eu jogo, a maneira que eu posso oferecer pro time. Hoje, tiveram algumas jogadas ali de saída de bola também que ele tentou fazer longa em mim. Esse jogo de costas, do qual quase saiu o gol no primeiro tempo — afirmou o camisa 9 rubro-negro.

— Sem dúvida nenhuma, tem muito para a gente crescer junto, pra gente ganhar juntos, que é isso que a gente quer e espera. Então, fico feliz por esse começo, já sendo vitorioso para ele, para todo o grupo, e que continue assim — completou.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva após a final do estadual, Leonardo Jardim exaltou Pedro, sobretudo pelo empenho físico. Questionado sobre a necessidade de contratar um atacante, o técnico elogiou o camisa 9, mas admitiu a lacuna no elenco.

— Um campeonato longo como é aqui no Brasil, com competições internacionais, o Pedro sozinho como atacante… Ele é muito bom jogador, quero dar os parabéns para ele porque teve uma atitude e um empenho físico muito grande. Quando falei no segundo tempo, ele já estava com fadiga muscular. Tínhamos o (Wallace) Yan, que é jovem e vai ter oportunidades de jogar naquela posição, temos o Bruno Henrique. Se, no futuro, conseguirmos trazer um jogador que nos permita não mais fazer adaptações, vamos fazer. O desgaste é muito grande, no Flamengo tem que jogar sempre ao máximo. O Flamengo exige manter uma equipe sempre vitoriosa — disse Jardim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro em ação pelo Flamengo diante do Fluminense pela final do Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

🤑 Aposte em jogos pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável