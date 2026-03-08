menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense divulga relacionados para final contra o Flamengo

Tricolor tem desfalques importantes

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
13:58
Kevin Serna comemora gol pelo Fluminense contra o Flamengo no Carioca de 2026 (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8). O técnico Luis Zubeldía tem desfalques no elenco. A decisão no Maracanã será disputada em jogo único.

➡️Fla-Flu é diferente? Retrospecto do clássico mostra equilíbrio apesar das diferenças

O volante Facundo Bernal segue em recuperação de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito, enquanto Nonato está na fase final de recuperação de lesão muscular. O atacante Soteldo também realiza tratamento após um problema oftalmológico.

Relacionados do Fluminense

Goleiros
Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga

Laterais
Samuel Xavier, Renê, Guga e Guilherme Arana

Zagueiros
Freytes, Ignacio, Jemmes e Igor Rabello

Meio-campistas
Martinelli, Otávio, Hércules, Lucho Acosta, PH Ganso e Savarino

Atacantes
Kevin Serna, Canobbio, John Kennedy, Santi Moreno, Wesley Natã e Keven Samuel

Fla x Flu decide Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. Até este sábado (07), mais de 52 mil ingressos já haviam sido vendidos.

➡️ Aposte na final do Carioca entre Flamengo e Fluminense!
