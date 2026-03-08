Fluminense divulga relacionados para final contra o Flamengo
Tricolor tem desfalques importantes
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8). O técnico Luis Zubeldía tem desfalques no elenco. A decisão no Maracanã será disputada em jogo único.
O volante Facundo Bernal segue em recuperação de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito, enquanto Nonato está na fase final de recuperação de lesão muscular. O atacante Soteldo também realiza tratamento após um problema oftalmológico.
Relacionados do Fluminense
Goleiros
Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga
Laterais
Samuel Xavier, Renê, Guga e Guilherme Arana
Zagueiros
Freytes, Ignacio, Jemmes e Igor Rabello
Meio-campistas
Martinelli, Otávio, Hércules, Lucho Acosta, PH Ganso e Savarino
Atacantes
Kevin Serna, Canobbio, John Kennedy, Santi Moreno, Wesley Natã e Keven Samuel
Fla x Flu decide Carioca 2026 no Maracanã
Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. Até este sábado (07), mais de 52 mil ingressos já haviam sido vendidos.
