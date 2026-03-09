Após a derrota do Fluminense para o Flamengo na final do Carioca, na disputa de pênaltis, Otávio se pronunciou nas redes sociais. O volante foi o batedor da última penalidade, defendida por Rossi. O jogador abriu as cobranças alternadas.

— Difícil escrever ou explicar algo! Principalmente quando as coisas não vão como a gente quer, mas vivo por propósito e Deus me colocou no futebol pra glorificar Ele em todos os momentos. Treinei muito pra quando chegasse esse momento, a história fosse diferente! Infelizmente não foi! Só quem bate e perde um pênalti em uma decisão, sabe o sentimento de tristeza e dor por não ter convertido! Agora ouvir com muita dor as criticas, pois só quem está no dia a dia sabe o quanto a gente se prepara e treina pra conquistar nossos objetivos e dar alegria a todos vocês torcedores. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (12) e visita o Remo no Mangueirão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo superou o Fluminense por 5 a 4 nos pênaltis neste domingo (8) para conquistar o Campeonato Carioca no Maracanã. Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

