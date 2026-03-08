Com reviravolta na última rodada, Campeonato Carioca conhece rebaixado

Duas partidas realizadas neste domingo (8) encerraram o grupo de rebaixamento do Campeonato Carioca. No Laranjão, o Nova Iguaçu conseguiu se salvar da queda ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e contar com o tropeço do Maricá, que perdeu para a Portuguesa por 5 a 2, no Estádio Luso-Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o fim do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Portuguesa seguem na elite do futebol do Rio de Janeiro, junto com Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Vasco e Volta Redonda. Já o Maricá terá que disputar a Séria A2 do Estadual, que será disputado ainda neste ano, em abril.

Como foi a última rodada?

As equipes entraram em campo com o seguinte cenário: Sampaio Corrêa (10 pontos) e Portuguesa (oito pontos) já garantidas na primeira divisão. Já na briga do rebaixamento, o Nova Iguaçu era o lanterna, com quatro pontos, empatado com o Maricá, que era estava à frente na tabela por ter uma vitória a mais.

continua após a publicidade

No Laranjão, Nova Iguaçu recebia o Sampaio Corrêa, enquanto, no Estádio Luso-Brasileiro, o Maricá visitava a Portuguesa. No primeiro tempo, o time da Baixada Fluminense abriu o placar com Iago, que já garantia a permanência do clube na primeira divisão. Após o intervalo, a situação do Nova Iguaçu ficou ainda mais confortável após a Lusa Carioca marcar duas vezes em sequência, com Antonio Gutemberg e Guilherme Santos.

O Nova Iguaçu evitou o rebaixamento do Campeonato Carioca (Foto: Reprodução/Nova Iguaçu)

O Nova Iguaçu conseguiu marcar mais uma vez, com Xandinho. Porém, o Maricá reagiu rápido e conseguiu empatar com dois gols em três minutos, com Denílson e Pablo Thomaz, que ainda deixava a equipe viva na briga pela permanência. Mas, nos minutos finais, Lohan, Willian e Lenon marcaram para a Portuguesa, que confirmou o rebaixamento do Maricá à segunda divisão.

continua após a publicidade

Resultados da última rodada do Carioca

Nova Iguaçu 2x0 Sampaio Corrêa

Portuguesa 5x2 Maricá

Série A2 do Campeonato Carioca

O Maricá disputará a Série A2 do Campeonato Carioca, que terá início no dia 18 de abril, com America, Americano, Araruama, Audax, Bonsucesso, Cabofriense, Olaria, Pérolas Negras, Resende, São Gonçalo e Serrano.

Na primeira fase, conhecida como Taça Santos Dumont, as 12 equipes participantes se enfrentem diretamente durante a etapa inicial. Ao término desta fase classificatória, os quatro clubes que obtiverem as melhores pontuações na tabela avançarão para as semifinais do torneio. Apenas o campeão conseguirá o acesso ao Campeonato Carioca de 2027 — sim, o Maricá pode jogar a Série A no próximo ano, mesmo com o rebaixamento em 2026.

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável