Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e conquista o 40° Campeonato Carioca

O Rio de Janeiro é rubro-negro pela 40ª vez! O Flamengo superou o Fluminense por 5 a 4 nos pênaltis neste domingo (8) para conquistar o Campeonato Carioca no Maracanã. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, Agustín Rossi brilhou com duas defesas na disputa de pênaltis e levou o Mais Querido ao título.

Fluminense x Flamengo: como foi a final do Campeonato Carioca?

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (12) e visita o Remo no Mangueirão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No dia anterior, também pelo Brasileirão, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã.

FICHA TÉCNICA ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final — Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📍Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Samuel Lino e Jorginho (FLA)

🏟️ Público: 69.315 presentes;

💰 Renda: R$ 5.270.903,50

👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Canobbio e John Kennedy.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga