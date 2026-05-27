Há 25 anos, Petkovic entrava para a história do Flamengo aos 43' do segundo tempo
Gol de falta do sérvio na final do Campeonato Carioca contra o Vasco faz "aniversário" nesta quarta-feira (27)
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Há 25 anos, São Judas Tadeu descia dos céus para abençoar o sérvio mais rubro-negro do Brasil. No dia 27 de maio de 2001, Dejan Petkovic marcou o histórico gol de falta aos 43 minutos do segundo tempo contra o Vasco, na final do Campeonato Carioca, e garantiu ao Flamengo o tricampeonato estadual.
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Os times entraram em campo naquela decisão com vantagem para o lado cruz-maltino, que vencera o jogo de ida por 2 a 1, além de ter o empate a seu favor por deter a melhor campanha da competição. Em pleno Maracanã, Edílson Capetinha marcou duas vezes para colocar o Rubro-Negro em vantagem, mas Juninho Paulista anotou o gol do Vasco e recolocou o Gigante da Colina na frente.
O destino, no entanto, reservava um momento épico para a definição do Campeonato Carioca de 2001. Edílson sofreu falta a 25 metros de distância do gol defendido por Helton, e Petkovic foi para a bola. Pouco antes da cobrança que acertou o ângulo esquerdo do goleiro do Vasco e da Seleção Brasileira, o narrador Washington Rodrigues, o Apolinho, anunciou: "Acaba de chegar São Judas Tadeu".
Ao longo de sua trajetória no Flamengo, Petkovic somou 197 jogos e balançou as redes em 56 oportunidades. A primeira passagem do jogador, compreendida entre os anos de 2000 e 2002, acumulou 42 gols. No retorno à instituição, entre 2009 e 2011, o meia participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 2009 e adotou o número 43 na camisa em substituição ao número 10, como referência direta ao instante do gol da final estadual.
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Flamengo relembra o gol de Perkovic nas redes sociais
"𝑶 𝑮𝑶𝑳 𝑫𝑶 𝑰𝑴𝑷𝑶𝑺𝑺𝑰́𝑽𝑬𝑳.
43 do segundo tempo. O minuto da nossa mística. Quando parecia não haver mais tempo, havia fé. Havia esperança. HAVIA FLAMENGO.
A energia vinha das arquibancadas, os corações pulsavam no mesmo ritmo e São Judas Tadeu apareceu para abençoar o improvável.
Em segundos eternos, Petkovic partiu pra bola. A cobrança perfeita do nosso sérvio passou pela barreira, atravessou gerações, ficou marcado na história e mudou o destino.
Sem margem de erro. No único lugar que a bola cabia. Era para ser!
Dejan Petkovic, 27 de maio de 2001: O Gol do Pet. Gol que tem nome. Flamengo, campeão do novo milênio.'", escreveu o Flamengo.
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