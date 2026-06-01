Emocionado após ser titular, Lomba diz que se tornou torcedor do Palmeiras: 'Pedi a Deus uma oportunidade'

O goleiro Marcelo Lomba foi titular na vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense neste domingo (31), por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogador é reserva de Abel Ferreira e tem poucas oportunidades, mas, com a suspensão de Carlos Miguel, pode mostrar trabalho diante da torcida alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras dará férias ao elenco durante a Copa, mas traça planejamento para Vitor Roque; confira

Após a partida, o goleiro conversou com a imprensa na zona mista, ficou emocionado ao falar sobre sua carreira e sobre a condição de reserva no Palmeiras. Ele agradeceu aos companheiros de time, ao treinador e afirmou que pediu a Deus uma oportunidade de atuar no Allianz Parque.

— Na minha carreira, eu sempre fui titular dos times, joguei muitos e muitos anos. Aqui no Palmeiras eu tenho menos oportunidades, mas eu me sinto valorizado pelo carinho que meus amigos têm por mim, que o Abel tem por mim. E, mesmo com toda a experiência, eu fico emocionado porque o dia a dia dá muito trabalho. Todos os dias levantar, abrir mão do ego e da vaidade. Feliz que a gente ganhou o jogo. Eu pude participar e estava pedindo a Deus uma oportunidade em casa, e tudo certo de uma forma muito especial. É só agradecer aos meus amigos — contou Lomba, emocionado na zona mista.

continua após a publicidade

Questionado sobre o final da partida em que todos os jogadores foram abraçá-lo, Lomba disse que tem uma troca muito boa com o grupo, inclusive dá conselhos aos mais novos. O goleiro também falou que entendeu o peso da camisa do Palmeiras e diz que virou um torcedor.

➡️ Paulinho detalha cronograma no Palmeiras para aumentar minutagem após a Copa do Mundo

— O mais importante é ver que você é um cara querido. Quero agradecer muito ao Palmeiras, eu me tornei um palmeirense, estou aqui há cinco anos. Entendi o peso da camisa e da história. Todos os dias eu entro na Academia sabendo que eu tenho poucas oportunidades, mas sou um cara competitivo, quero ganhar, quero fazer os outros melhores... Eu conto muito para eles sobre coisas das quais me arrependo quando tinha 20 anos, para eles não errarem. Uma coisa é certa: quem trabalha, quem planta, colhe. E eu acho que uma vitória como essa é uma grande recompensa para sairmos de férias tranquilos — finalizou Lomba.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos. Na Libertadores, o time de Abel Ferreira irá disputar as oitavas de final contra o Cerro Porteño, enquanto na Copa do Brasil jogará essa mesma fase contra o Fortaleza.

🤑Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

(Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)



