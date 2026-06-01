Enzo Díaz, do São Paulo, arrebenta placa de substituição após derrota para o Remo

Jogador chutou a placa de substituição, e árbitro relata na súmula

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 01/06/2026
10:42
Enzo Díaz, lateral do São Paulo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
O lateral-esquerdo Enzo Díaz, do São Paulo, ficou irritado após a derrota do time paulista para o Remo, por 1 a 0, neste domingo (31), pela 18ª rodada do Brasileirão, o último jogo oficial antes da pausa para a Copa do Mundo, e chutou a placa de substituição da partida.

Segundo a reportagem do Premiere, o argentino chutou e arrebentou a placa de substituição usada pelo quarto árbitro da partida para informar os jogadores que estão saindo e entrando em campo. Inclusive, as câmeras do canal mostraram a imagem de como o objeto ficou.

Na súmula da partida divulgada pela CBF, a situação foi informada pelo árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro. A situação pode resultar em punição ao jogador pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

— Relato que, após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se encontrava em seu vestiário, fomos informados pelo delegado da partida, Sr. Delciraldo da Silva Araújo Filho, que o atleta nº 13, Sr. Enzo Hernán Díaz, da equipe São Paulo FC, chutou a placa de substituição que se encontrava apoiada na cabine. Foi informado que ela foi danificada com o referido chute. Foi informado que a cabine VAR observou, com imagens, que o chute foi de um atleta do São Paulo FC, porém a imagem estava borrada para visualizar o número do atleta — relatou o árbitro.

Enzo Díaz falhou e acabou como responsável pela derrota do São Paulo no final. Quando o duelo se encaminhava para um empate, o lateral-esquerdo falhou na saída de bola e entregou nos pés do ataque do Remo. Marcelinho, cara a cara com Rafael, marcou o gol da vitória dos mandantes 48 minutos do segundo tempo.

Placa de substituição ficou quebrada após chute por Enzo Díaz (Foto: Reprodução/Premiere)<br>

