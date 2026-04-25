Textor se grava como infiltrado na torcida do Botafogo, mas tem disfarce descoberto

Mesmo afastado do Botafogo por decisão judicial, John Textor foi ao estádio na partida contra o Internacional neste sábado (25). O empresário se disfarcou e se infiltrou entre os torcedores alvinegros. A tentativa de passar despercebido não funcionou, mas foi documentada nas redes sociais de Textor.

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O norte-americano acompanhou o time no Mané Garrincha e publicou nas redes sociais a tentativa de passar despercebido entre os torcedores do Botafogo. Em um dos vídeos, o cartola afirma que podem retirar ele do comando do clube, mas não podem tirar o amor dele por esse clube.

Textor chegou a ficar entre os torcedores na arquibancada com a bola rolando, mas depois seguiu para um camarote.

John Textor é afastado do comando da SAF por Tribunal Arbitral

John Textor não comanda mais a SAF do Botafogo. A decisão saiu nesta quinta-feira (23) pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O efeito é imediato, mas será revisto na próxima quarta-feira (29).

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O Tribunal irá analisar na próxima semana após o pronunciamento dos dois lados. Houve notificação nos últimos dias por parte da Eagle, acionista majoritária com 90% das ações da SAF, com anuência do Botafogo Social.

Por apontar que Textor agiu fora do que previa o Arbitral da FGV, houve a movimentação para tirar o empresário do comando. Ele já havia perdido os poderes na Eagle, mas se segurava como administrador da SAF por uma liminar em curso desde o segundo semestre de 2025.

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A última tentativa de John Textor em meio à crise do Botafogo foi o pedido por recuperação judicial, para organizar o passivo do clube. Isso, para o Tribunal Arbitral, sem participação dos demais acionistas, viola as diretrizes do comando da empresa.

Botafogo x Internacional

Botafogo e Internacional ficaram no empate por 2 a 2 neste sábado (25), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 13ª rodada do Brasileirão. Danilo e Medina fizeram os gols alvinegros, enquanto Carbonero e Bernabei marcaram para o Colorado.

➡️ Veja gols em Botafogo x Internacional: Danilo, Medina, Carbonero e Bernabei marcam

Com o resultado, o Glorioso chega aos 17 pontos e ocupa a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Inter está em 14º lugar, com 14 pontos.

Danilo comemora gol pelo Botafogo contra o Internacional (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

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