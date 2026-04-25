Erros custam ao Botafogo, que empata com o Internacional pelo Brasileirão; dê suas notas
Alvinegro fica à frente do placar duas vezes, mas cede o empate ao Colorado
Botafogo e Internacional ficaram no empate por 2 a 2 neste sábado (25), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 13ª rodada do Brasileirão. Danilo e Medina fizeram os gols alvinegros, enquanto Carbonero e Bernabei marcaram para o Colorado.
Gol em Botafogo x Internacional viraliza e torcedores fazem apelo: ‘Titular na Seleção’
Veja gols em Botafogo x Internacional: Danilo, Medina, Carbonero e Bernabei marcam
Botafogo define substituto do novo diretor para o Conselho Administrativo da SAF
Com o resultado, o Glorioso chega aos 17 pontos e ocupa a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Inter está em 14º lugar, com 14 pontos.
Botafogo x Internacional: como foi o jogo?
Primeiro tempo
Botafogo e Internacional fizeram um primeiro tempo de baixo nível no Mané Garrincha, marcado por erros constantes e pouco tempo de bola em jogo. As equipes criaram apenas uma chance clara cada: Júnior Santos desperdiçou para o time alvinegro ao furar diante do gol, enquanto Alerrandro finalizou de letra para o Colorado, parando em defesa de Neto. Fora esses lances, o período teve pouca produção ofensiva.
Segundo tempo
O Glorioso passou a tomar conta do jogo após o intervalo e não demorou muito para abrir o placar. Logo aos oito minutos, Danilo recebeu na entrada da área, girou e bateu colocado no ângulo oposto, sem chances para o goleiro. Um golaço em Brasília!
A vantagem do Botafogo, contudo, durou pouco. Cinco minutos depois, o Internacional saiu no contra-ataque com Alerrandro, que enfiou a bola em profundidade para Carbonero vencer na velocidade e bater rasteiro. Neto chegou na bola, mas aceitou o chute e cedeu o empate ao Colorado.
O duelo seguiu frenético no Mané Garrincha. O Glorioso retomou a liderança no placar aos 20', com Medina aproveitando rebote de finalização de Matheus Martins no travessão e estufando a rede adversária.
O Inter, por sua vez, respondeu. Bernabei pegou sobra de bola após escanteio e bateu de primeira de fora da área; a bola ainda desviou em Barboza antes de morrer nas redes alvinegras aos 29', dando números finais à partida.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O Botafogo foi melhor do que Internacional pela maior parte da partida, mas esbarrou nos próprios erros e não conseguiu transformar a superioridade em vitória. A falha de Neto e o azar de Barboza em cada um dos gols colorados puniram o time carioca.
Deu aula 🏅
O craque da partida foi Danilo, do Botafogo. Regente do meio-campo e muito ativo nas ações ofensivas do Glorioso, o meio-campista da Seleção Brasileira coroou a atuação com um golaço no Mané Garrincha e arrancou aplausos dos torcedores.
Ficou abaixo 📉
O pior da partida fica com o goleiro Neto, também do Botafogo. A falha no primeiro gol do Internacional foi um banho de água fria nas pretensões alvinegras, exatamente no melhor momento da equipe no jogo.
Ei, juiz! 📣
Os jogadores do Botafogo ficaram na bronca com a arbitragem logo no início do jogo. Aos 11 minutos, Arthur Cabral ganhou no corpo de Félix Torres e sairia cara a cara com o goleiro Anthoni, mas a arbitragem apontou falta do atacante para a revolta dos botafoguenses.
Não vou ver isso sozinho 😱
Júnior Santos teve a melhor chance do Botafogo no primeiro tempo, mas fez vergonha na hora de finalizar. Edenílson cruzou, Arthur Cabral cabeceou mal, e a bola sobrou nos pés do "Jacaré". Contudo, o ponta-direita furou de frente para o gol e desperdiçou a oportunidade.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília
🥅 Gols: Danilo, aos 8'/2ºT (1-0); Carbonero, aos 14' (1-1); Medina, aos 20'/2ºT (2-1); Bernabei, aos 29'/2ºT (2-2);
🟨 Cartões amarelos: Arthur Cabral, Franclim Carvalho (técnico) e Joaquín Correa (BOT); Félix Torres e Victor Gabriel (INT)
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Edenílson (Joaquín Correa); Júnior Santos (Kadir), Arthur Cabral (Allan) e Matheus Martins (Montoro).
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho) e Allex; Vitinho (Alan Patrick), Carbonero (Matheus Bahia) e Alerrandro (Borré).
🟨 Arbitragem
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA)
🖥️ VAR: Heber Robertos Lopes (SC)
