John Textor está afastado do comando da SAF do Botafogo desde abril, mas decidiu falar sobre a situação do volante Danilo, que está com a Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (3), o dirigente detonou a postura do jogador e indicou uma possível saída, tendo o Palmeiras como um possível destino nesta janela de transferências.

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Relacionado para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão, Danilo pediu para não disputar a partida de última hora, temendo uma possível lesão antes da convocação para o Mundial, que aconteceria no dia seguinte ao jogo. A postura do volante irritou o técnico Franclim Carvalho e o jogador acabou afastado.

Se tivesse entrado em campo nas últimas partidas, Danilo ultrapassaria os 12 jogos e ficaria impedido de disputar o Nacional por outro clube brasileiro.

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Danilo foi a contratação mais cara da história do Botafogo, contratado por 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões na cotação da época) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

— Ele (Danilo) precisa entender. Pagamos muito dinheiro por ele, assinamos com ele quando ninguém mais assinaria, o apresentamos ao filho do técnico da Seleção (Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo e auxiliar de Ancelotti na Seleção) e agora ele está na Seleção. Você não pode pedir para sair porque você quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Você tem que honrar suas obrigações e sua lealdade ao clube que arriscou tudo por você quando ninguém mais faria. Você não pode forçar sua saída — desabafou John Textor.

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O dirigente deixou claro que Danilo "vai acabar no Palmeiras, se eles quiserem". E seguiu detonando o jogador ao afirmar que ele "precisa respeitar seu compromisso com o clube (Botafogo)".

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— Se ele diz que quer ir para o Palmeiras, você o coloca no banco, não deixa ele jogar de novo, não importa o quanto os torcedores achem que ele é bom, até você chegar à negociação que você acha que é boa. Os atletas precisam que os donos possam fazer coisas malucas. A torcida pode criticar, mas o dono precisa estar à frente da situação. Danilo precisa respeitar seu compromisso com o clube. Ele nunca deveria ter pedido para não jogar. Se eu estivesse no comando, isso não aconteceria — disse.

— Ele tem contrato. Eu não preciso negociá-lo. Eu posso enterrar com a carreira de um jogador antes de comprometer os interesses do meu clube. Eu queimaria o melhor atleta do mundo para salvar o meu clube. O que vai acontecer agora? Ele vai acabar no Palmeiras, se eles quiserem. Alguém vai aceitar 25 milhões de euros. Eu queimaria esse dinheiro para salvar o meu clube — finalizou John Textor.

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(Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

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