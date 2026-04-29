Mateo Ponte vibra com gol e valoriza vitória do Botafogo: 'Nós merecemos'

O Botafogo fez o dever de casa e venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, em duelo disputado no Nilton Santos, válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A vitória, que colocou o Glorioso isolado na liderança do Grupo E com sete pontos, contou com mais uma grande atuação individual de Mateo Ponte, autor do gol que abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida. O jogador aproveitou a oportunidade em campo e celebrou o resultado.

continua após a publicidade

+ Entenda o cenário da SAF do Botafogo após suspensão de poderes da Eagle Bidco

+ Justiça tira poderes da Eagle e mantém Durcesio no comando do Botafogo

— A sensação de marcar é sempre boa, uma sensação indescritível. É uma característica minha, pisar na área e aproveitar o espaço nas costas da defesa, já fiz alguns gols assim. Quando vi a bola chegar no Telles, já sabia que a bola poderia chegar ali no espaço. Fui feliz e consegui contribuir com a equipe na parte ofensiva — disse o uruguaio, que ainda falou sobre os três pontos conquistados.

— Mais uma vitória fundamental na nossa caminhada na competição. Nunca são jogos fáceis, pelo contrário, mas conseguimos impor nosso ritmo e fazer o nosso jogo dentro de casa, diante da nossa torcida. Nós merecemos. O importante é seguir com essa mentalidade, trabalhando, para seguirmos evoluindo ainda mais como equipe. No fim de semana já temos mais um jogo importantíssimo e precisamos estar focados — completou.

continua após a publicidade

Mateo Pote comemora gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Essa é a segunda participação em gol de Mateo Ponte nos últimos dois jogos. O lateral-direito já havia contribuído com uma assistência para o gol de Danilo, que colocou o Botafogo em vantagem sobre o Internacional, no último fim de semana. Os números, inclusive, fizeram o uruguaio completar 10 participações em gols na carreira.

O Botafogo vira a chave novamente para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o Glorioso enfrenta o Remo, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O próximo desafio na Sul-Americana acontece no dia 6 de maio, contra o Racing, também no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.