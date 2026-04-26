Franclim Carvalho lamenta empate do Botafogo e elogia atuação de Danilo: 'Jogador acima'

O Botafogo ficou duas vezes à frente do placar no duelo diante do Internacional, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram por 2 a 2 no Estádio Mané Garrincha. Danilo e Medina marcaram pelo Glorioso, enquanto Carbonero e Bernabei fizeram os gols do Colorado.

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O técnico do Fogão, Franclim Carvalho, comentou sobre a frustração por não ter conquistado os três pontos. Com o resultado, o time ocupa a 9ª colocação na tabela, com 17 pontos.

— Poderíamos ter feito mais gols. Obviamente o adversário também joga e tem méritos, mas tivemos mais chances. Estamos frustrados por ter sofrido dois gols. No primeiro, é um lateral a nosso favor, estávamos bem posicionados. Não podemos deixar o adversário controlar aquela bola. No segundo, é um rebote, em que houve felicidade na finalização. Mas acho que faltou um pouco mais de controle do jogo, já que estávamos em vantagem - disse o treinador.

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— No primeiro, o empate foi sete ou oito minutos depois. Após o segundo gol, íamos fazer duas alterações e mantivemos. Acho que a equipe manteve o rendimento, tanto com Montoro tanto com o Tucu, e encontramos espaços. Faltou manter o controle do jogo, manter a bola, que não conseguimos. Vale dizer que sofremos um baque, buscamos a vantagem de novo - completou Franclim.

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Danilo marcou um dos gols do Botafogo no empate diante do Internacional. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Danilo:

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro, o volante Danilo divide a artilharia da competição com Caio Vinícius, do Grêmio, com sete gols. O técnico Franclim Carvalho elogiou mais uma atuação decisiva do jogador, que está cotado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

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— Mais um belo jogo do Danilo e mais uma boa atuação da equipe. Estou muito satisfeito com o trabalho coletivo. Claro que sabemos, e não vou esconder, que o Danilo é um jogador acima da média. Há pontos que ainda podem melhorar, mas ele tem muitas qualidades. Fez um gol fantástico, levantando o estádio, e ainda teve outra oportunidade em que o Anthoni fez grande defesa, em um chute rasteiro na segunda trave. Ele aparece bem naquela zona, e precisamos aproveitar isso. Já disse que temos que manter a equipe equilibrada para dar essa liberdade ao Danilo quando ele avança, porque ele não vai sempre e sabe que não pode ir sempre. Estou satisfeito com a atuação dele e de toda a equipe. Isso é o mais importante. O Danilo está contente, a equipe também, especialmente por somar três pontos -completou.

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O Botafogo volta a entrar em campo na próxima terça-feira (28), contra o Independiente Petrolero, da Bolívia, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Fogão divide a liderança da chave com o Caracas. Ambas as equipes têm 4 pontos. O Racing é o terceiro colocado e o lanterna é o Independiente Petrolero, que ainda não pontuou na competição.

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